Украинского вратаря расстреляли в 'ДНР' за сине-желтый флаг: 7 лет трагедии

25 июля 2014 года трагически оборвалась жизнь бывшего голкипера краматорского "Авангарда" Степана Чубенко. За свою проукраинскую позицию его пытали и расстреляли боевики "Донецкой народной республики".

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23 июля 16-летнего Чубенко задержали на вокзале за желто-голубую ленту на рюкзаке. По другой версии, которую озвучил экс-заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Стокоз, Чубенко стал спорить с боевиками, отстаивая позицию единой и неделимой Украины.

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Бандиты начали бить юного футболиста еще в черте города. После чего он был отвезен в Горбачево-Михайловку. Там его расстреляли 25 июля, предварительно устроив страшные пытки.

В июне 2017 года главный подозреваемый в убийстве голкипера Вадим Погодин был задержан в Крыму после запроса властей Украины. Бандита поместили в изолятор временного содержания в Симферополе. Однако оккупационные власти Крыма отказались выдать террориста украинской стороне. Позже в различных СМИ появилась информация, что Погодин отпущен на свободу.

10 ноября 2017 года Дзержинский городской суд Донецкой области вынес заочный приговор убийцам. Они были признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению.