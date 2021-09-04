Украинского тренера пожизненно дисквалифицировали за инцидент в Кубке страны. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Александр Кулик

Главный тренер футбольного клуба "Олимпия" из пгт Савинцы на Харьковщине Александр Кулик дисквалифицирован пожизненно, сообщает fanday.net со ссылкой на источники в Контрольно-дисциплинарном комитете УАФ. Кулик во время матча с "Волчанском" во 2-м туре Кубка Украины напал на главного арбитра Ростислава Дубину.

Александр Кулик (в центре)

Также двухгодичную дисквалификацию получил капитан "Олимпии" Эдуард Богомаз.

Сам Кулик о наказании узнал от прессы, заявив, что его никто в КДК не вызывал и если информация подтвердиться, он будет оспаривать это решение.

Александр Кулик
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Напомним, что поединок завершился минимальной победой гостей (0:1), при том, что гол был забит на 80-й минуте с пенальти.

Арбитру пришлось убегать от толпы игроков

Сразу после финального свистка футболисты "Олимпии", которые вылетели из Кубка, начали предъявлять главному арбитру претензии.

Инцидент произошел после финального свистка

Один из игроков напал на судью сзади и схватил его за шею.

Как сообщал OBOZREVATEL, КДК УАФ в январе пожизненно дисквалифицировал 26 украинских футболистах, выступавших за команды из "ЛНР" и "ДНР".

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