Украинского арбитра подстрелили из ружья: он в реанимации

Украинский футбольный арбитр Андрей Лисаковский находится в коме в одесской больнице после того, его подстрелил сосед. Как написал в Facebook журналист Всеволод Непогодин, рефери пришел в гости к матери, у него возник конфликт, который закончился выстрелом из ружья.

Лисаковский был срочно госпитализирован. Во время операции хирурги ему удалили селезенку. Также были прооперированы сердце, плевральная полость, легкое и кишечник. По сообщению друзей пострадавшего, он находится в коме в крайне тяжелом состоянии.

Видео дня

Лисаковский с 1993 по 1994 год выступал в любительском чемпионате, защищая цвета ФК "Благо" из Благоево. В 1995 году перешел в СК "Николаев". В марте 95-го провел свой первый матч в Высшей лиге Украины.

Всего в чемпионате отыграл три поединка, в каждой из которых выходил на замены. До завершения карьеры футболиста играл в любительских коллективах.

В 2002 году начал карьеру арбитра. С 2005 года судил игры Второй лиги. С 2009 года назначался на поединки Первой лиги. В июле 2013 года дебютировал в качестве главного судьи в Премьер-лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, умер известный украинский боксерский рефери Марик Джангутинов. Причиной его смерти стал коронавирус.