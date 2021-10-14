Украинский вратарь "Реала" собрался покинуть клуб

Молодой вратарь сборной Украины и "Реала" Андрей Лунин хочет покинуть мадридский клуб. 22-летний футболист намерен попросить руководство испанского гранда отпустить его в команду, где он будет иметь постоянную игровую практику.

Об этом пишет испанское издание Fichajes. Бывший голкипер луганской "Зари" и "Днепра" намерен уйти летом 2022 года, если до того времени ситуация не изменится. На данный момент он остается дублером Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне бельгиец отыграл все восемь матчей "Реала" в первенстве Испании и оба в Лиге чемпионов. Тогда как Лунин на поле в официальных играх не выходил. Пока что украинец только тренируется, несмотря на замену Зинедина Зидана на Карло Анчелотти на тренерском мостике.

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Напомним, три года назад "Реал" заплатил "Заре" за талантливого вратаря около 8,5 млн евро. Однако с тех пор Андрей лишь раз сыграл за "сливочных" в официальном матче, причем, мадридцы тогда сенсационно вылетели из Кубка страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Андрей Лунин сыграл за "Реал" с капитанской повязкой.

Контракт украинца с испанским грандом рассчитан до лета 2024 года, а его трансферная стоимость – три миллиона евро.

Летом Лунин помог "Реалу" победить в товарищеском матче.