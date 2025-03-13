Украинский вратарь, которого забирал с вокзала ТЦК, рассказал, как смог 'без проблем' закрыть свои вопросы с отсрочкой

Бывший вратарь "Миная", "Агробизнеса", ЛНЗ и "Хуста" Андрей Попович, которого в прошлом году забирали в ТЦК, объяснил, как решил вопрос с отсрочкой. По его словам, у него есть второе гражданство (азербайджанское), но главной причиной освобождения от мобилизации стала необходимость ухаживать за матерью, имеющей вторую группу инвалидности.

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33-летний Попович признался, что не оформил соответствующие документы заранее, потому что считал, что футболистов не будут мобилизовать.

"Мне сразу сказали сделать документы, когда я вернулся в Украину (в 2022 году), но я был уверен, что футболистов не будут трогать – президент заявил, что футбол нужен", – объяснил Попович в интервью Tribuna.

Он отметил, что в УПЛ игроков не мобилизуют, а в первой лиге уже были случаи задержаний, хотя и не все из них получили огласку. Также футболист подчеркнул, что его вопрос был решен без каких-либо нарушений, отрицая наличие каких-либо "связей" или привилегий.

"Я не говорю, что футболисты – особая каста, которая не должна воевать. Никаких Тис или лесов у меня нет – решил все официально и без проблем", – добавил Попович.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре прошлого года бывший полузащитник национальной сборной Украины Игорь Харатин был задержан представителями территориального центра комплектования (ТЦК) в Закарпатской области.

9 ноября 2024-го футболисты СК "Полтава" в полном составе получили повестки от местного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Команда является лидером группы Б чемпионата Украины в Первой лиге (второй по силе футбольный дивизион страны).

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