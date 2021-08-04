Украинский клуб выгнал известного футболиста за пьянство и попросил конкурентов его не подписывать

Украинский футбольный клуб из Днепра "Перемога", выступающий во Второй лиге Украины, разорвал контракт с Андреем Слинкиным. Главной причиной команда назвала регулярные нарушения спортивного режима и злоупотребление алкоголя.

По сообщению пресс-службы команды, постоянные возлияния крайне негативно повлияли на физическую форму 30-летнего защитника. "Перемога" отказалась желать Слинкину удачной дальнейшей карьеры и не рекомендовала другим командам подписывать его.

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"Ни один футболист, несмотря на все свои прошлые регалии и статусность, не может ставить себя выше клуба", – говорится в сообщении команды в Instagram.

Слинкин родился в Одессе. Является воспитанником ДЮФК "Черноморец". С 2008 по 2016 в составе "Черноморца" и "Черноморца-2" провел 36 матчей, где забил 6 голов.

В 2013 году вместе с одесской командой стал участником авиаинцидента. Во время полета в Анталью на сборы, в самолет с клубом попала молния.

8 февраля 2014 года был арендован словацким клубом "Сеница".

Контракт был рассчитан на четыре месяца с возможностью продления до декабря того же года. Всего до конца сезона сыграл 12 матчей в чемпионате Словакии, после чего вернулся в Одессу. С сезона 2014/15 стал стабильнее привлекаться в основную команду, а в сезоне 2015/16 стал основным левым защитником "Черноморца".

В январе 2016 года был отдан аренду до конца сезона в молдавский клуб "Заря" (Бельцы), в составе которой стал обладателем Кубка Молдавии. К началу сезона 2016/17 подписал годичный контракт с "Дачией" (Кишинёв), но уже в декабре 2016 года покинул команду. В январе 2017 года вновь присоединился к "Заре".

В феврале 2021 года стал игроком латвийского клуба "Вентспилс".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года сборную Украины из-за пьянства сняли с самолета по пути на чемпионат мира