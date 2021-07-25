Украинский футболист забил спасительный гол-шедевр и убежал на трибуны. Видео

Полузащитник луцкой "Волыни" Максим Войтиховский отметился фантастическим ударом в матче 1-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге. 22-летний уроженец Тернополя спас свою команду от поражения в мачте против "Агробизнеса" (2:2).

На 82-й минуте "Волынь", проигрывая 1:2, получила право на штрафной удар с 25 метров. Исполнять наказание взялся Войтиховский и сделал это шедеврально. После пушечного выстрела хавбека кожаная сфера прилетела точно в угол ворот Олега Мозиля.

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После гола Войтиховский удивил партнеров по команде, убежав праздновать на трибуны. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов между "Олимпиакосом" и "Нефтчи" (1:0) был забит фантастический дальний гол. Его на свой счет записал полузащитник Мади Камара.