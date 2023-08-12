Украинский футболист забил потрясающий гол со своей половины поля. Видео

Полузащитник стрыйской "Скалы 1911" Максим Аверьянов отметился великолепным ударом в первом туре Второй лиги чемпионата Украины по футболу. 26-летний уроженец Черкасс забил в ворота "Кудровки" из одноименного села Корюковского района Черниговской области.

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На 2-й добавленной минуте при счете 3:2 игроки хозяев перехватили матч. Аверьянов увидел, что вратарь "Кудровки" далеко вышел из ворот и попытался его перекинуть.

Сверхдальний выстрел получился у хавбека идеально. Круглый снаряд перелетел через голкипера, влетев четко в сетку. На 94-й минуте "Кудровка" смогла забить еще один мяч. Итоговый счет 4:3 в пользу "Скалы 1911".

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