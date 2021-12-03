Украинский футболист Яремчук случайно заинтересовал 'Барселону'

Форвард сборной Украины по футболу Роман Яремчук попал в сферу интересов испанской "Барселоны". 26-летний нападающий, который летом этого года перешел из бельгийского "Гента" в португальскую "Бенфику", приглянулся президенту каталонского клуба Жоану Лапорте.

Об этом пишет издание DiarioGol. Изначально "Барса" следила за партнером украинца по клубу – 22-летний уругвайцем Дарвином Нуньесом. Однако "Бенфика" собирается за него выручить не менее 60 миллионов евро, что отпугивает испанский гранд. Зато во время просмотра матчей португальского чемпионата каталонцы обратили внимание на Яремчука.

Лапорта включил его в список возможных приобретений клуба. Впрочем, отмечают, что новый главный тренер "Барселоны" Хави не так уверен насчет Романа.

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В сезоне 2021/2022 Яремчук сыграл 18 матчей за "Бенфику" и забил четыре мяча. Все – в чемпионате Португалии. Также в его активе четыре голевые передачи. А вот в пяти выходах на поле в Лиге чемпионов львовянин пока что заработал лишь желтую карточку.

Контракт центрфорварда с "Орлами" рассчитан до лета 2026 года. Сайт Transfermarkt оценивает украинского футболиста в 17,5 миллиона евро.

Ранее Яремчук отказался давать интервью на русском языке.

Тем временем, Роналду принес МЮ победу над "Арсеналом" и попрощался с тренером.