Украинский футболист узнал пол будущего ребенка по файерам фанатов. Видео

"Кривбасс" из Второй лиги Украины сделал необычный сюрприз своему 23-летнему защитнику Назару Малиновскому.

После разгромной победы над "Таврией" со счетом 5:0 футболист благодаря фанатам узнал, кого ждет его жена Дарья – мальчика или девочку. Фанаты зажгли синие файеры в знак того, что у Малиновских появится сын. Если б это была девочка, цвет огней был бы красным. Позже футболист трогательно обнял любимую.

"Назар признался, что не ожидал сюрприза. Желаем счастья, любви и крепкого здоровья молодой семье!" – говорится в официальном заявлении клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики "Шальке" напали на футболистов своей любимой команды после минимального поражения в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги против "Арминии" (0:1), которое обеспечило клубу первый за 33 года вылет из высшего дивизиона страны.