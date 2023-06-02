Скрывал убийцу и наемника РФ: как живет украинский футболист, сбежавший в Крым после оккупации

Пока одни украинские спортсмены тренируются под взрывами, вдали от своих семей или с оружием в руках рискуют жизнью на фронте, предатели получили российский паспорт и строят бизнес в оккупированном Крыму. А бывший футболист "Шахтера", запорожского "Металлурга" и киевского "Арсенала" еще и прятал у себя наемника РФ, который убивал его соотечественников.

Видео дня

OBOZREVATEL решил вспомнить как бывший полузащитник стал соучастником убийств и посмотреть, насколько комфортно 40-летний Бредун чувствует себя на оккупированном полуострове.

С 2000-го по 2009 год уроженец Краматорска Бредун принадлежал донецкому "Шахтеру", однако за первую команду провел всего 10 матчей, выступая преимущественно за дубль "горняков" и катаясь по арендам.

К Крыму Евгений, судя по всему, прикипел, выступая с 2010-го по 2013 год за "Севастополь". Также в карьере футболисты были беларусские клубы "Гомель" и "Белшина". А 1 февраля 2014 года, как раз накануне захвата полуострова Россией, Бредун подписал контракт с харьковским "Гелиосом", за который провел семь матчей.

А еще оказалось, что 2014 году, находясь в первой столице, Бредун скрывал в своем доме сербского снайпера, который убивал украинцев – сначала на стороне России участвовал в оккупации Крыма, за что получил от страны-террориста государственную награду, а затем воевал на Донбассе. А так называемый футболист помогал наемнику РФ Деяну Беричу прятаться в своей квартире Харькове.

"Это все было экспромтом, мои друзья, соратники и коллеги попросили помочь и я отозвался", – хвастался ватник Бредун.

Неизвестно, на что рассчитывал Бредун. Однако, видимо, понял, что в Украине после такого "геройского поступка" его не ждет ничего хорошего, поэтому сбежал в оккупированный Крым.

В 2015 году полузащитник перешел в клуб "СКЧФ" из Севастополя и принял российское гражданство. Но буквально вскоре завершил игровую карьеру и стал руководителем футбольной школы и организатором пропагандистских соревнований.

Сейчас Бредун живет в Севастополе и на оккупированном полуострове значится учредителем двух футбольных школ – официальной футбольной школы им. Черенкова "Спартак Юниор" и "Чемпионика" Севастополь. И, судя по фото с отдыха как в Крыму, так и за границей, ни в чем себе не отказывает – яхты, винодельни, модные рестораны и загородные комплексы.

К тому же нужно "кормить" семью. А Бредун всегда любил ярких женщин из мира шоу-бизнеса. В июне 2009 года он женился на украинской певице и телеведущей Алине Астровской – участнице отечественной "Фабрики звезд" и звезды "Орла и Решки". Однако через три года пара рассталась из-за измены футболиста.

Нынешняя супруга Бредуна Владислава похожа на Алину по типажу, только более вульгарная – с тоннами макияжа на фото в Instagram і большим количеством достаточно пикантных снимков. Себя девушка позиционирует, как модель и актрису. Рекламирует преимущественно купальники, одежду для спорта и свадебные платья российских компаний.

Правда, в 2020 году Евгений на себе ощутил все прелести "русского мира" в Крыму, когда вместе с семьей пришел отдохнуть на пляж одного из санаториев Фороса. Охранник с нагайкой начал выгонять Бредунов с пляжа.

"Пришел к нам, демонстративно взял мои вещи, кепки, очки, полотенце и начался двигаться на выход, сказав: вы здесь отдыхать не будете. Он просто разворачивается, скомкивает вещи (жаль, что мы не запечатлели на видео) и просто бросает их в воду", – жаловался Евгений местным СМИ.

Потом так называемый казак, который и выполнял функции охранника, начал силой выталкивать с пляжа футболиста, который держал на руках четырехлетнего сына. Бредун, защищаясь, сбил с головы противника форменную фуражку, а тот начал доставать нагайку и позвал подкрепление. Семья вынуждена была уйти.

После того, как видео со скандальным инцидентом попало в сеть, против охранника начали служебное расследование, а бывший футболист обещал обратиться в правоохранительные органы. Чем завершилось – не ясно, но история весьма показательная.

Также предатель Бредун до сих пор время от времени получает послания от украинцев в социальных сетях.

"Топ карьера. 80 матчей за дубль. Зато содействовал убийству людей. Деньги не пахнут, правда? Или будешь про один народ рассказывать?", – прокомментировал последнее фото Бредуна в октябре 2022 года пресс-атташе "Вереса" Евгений Кучин.

"Га*дон ты, Бредун", "Шлюха", "Что за чмо?", – реагировали на новые публикации бывшего футболиста украинцы.

А вот последние полгода Евгений ничего не постит в своих социальных сетях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что рекордсменка Украины Клочкова сбежала в оккупированный Крым и молчит о войне после обиды на президента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!