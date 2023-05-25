Рекордсменка Украины Клочкова сбежала в оккупированный Крым и молчит о войне после обиды на президента

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года самая титулованная спортсменка страны, четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова живет в оккупированном Крыму. 15 месяцев легендарная "Золотая рыбка" молчит о кровавой войне, никого не осуждает и ничего не выкладывает в Instagram.

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О том, куда исчезла рекордсменка страны, рассказал украинский ведущий Слава Демин, утверждающий, что Клочкова предала Украину и вместе с сыном переехала на временно оккупированною территорию полуострова.

"Звание чмоня недели получает бывшая "золотая рыбка" Яна Клочкова. Оказывается, пловчиха вместе с родителями и сыном живет во временно оккупированном Крыму. Свою страницу в Instagram Яна закрыла, о войне молчит и за почти полтора года она ни слова не сказала о полномасштабном вторжении. Спортсменка решила окончательно пробить дно, ведь она все еще ведет страницу в российской соцсети ВКонтакте", – рассказал Демин.

Мы отметим, что у журналистов OBOZREVATEL есть доступ к страничке Яны в Instagram, но там она ничего не выставляет с июля 2021 года.

Также Демин напомнил, что поведение Клочковой не выглядит удивительным, ведь в свое время она поддерживала беглого президента Януковича, а мама спортсменки в 2021 году, после семи лет войны на Донбассе, постила у себя в Facebook георгиевскую ленту.

"Такое впечатление, что Клочкова живет в другой реальности. Хотя не будем забывать, с кем в свое время она дружила. Напомню, что в 2006-м Яна была близка к украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу. И даже была избрана депутатом харьковского городского совета от Партии регионов. Мама пловчихи Елена Синявская еще в 2021 году у себя в Facebook продолжала постить георгиевскую ленту", – отметил Демин.

Скажем прямо: Клочкова после оккупации Крыма Россией в 2014 году частенько наведывалась на полуостров и выкладывала с пляжей жаркие фото. Мол, сама родом из Симферополя, к тому же там остались ее родители.

Однако при этом Яна принимала участия в различных мероприятиях в Киеве и Харькове, ее приглашали на съемки украинских телешоу и на интервью для популярных СМИ.

Спортсменка основала в Буковеле детские соревнования по горным лыжам "Кубок Яны Клочковой". Также у нее есть квартира в Киеве, которую обокрали в день рождения чемпионки – 7 августа 2020 года. Грабители тогда вынесли добра на 350 000 грн.

Поездки в Крым и неосуждение действий РФ на полуострове, вполне возможно, аукнулись пловчихе в 2021 году, когда в 30-ю годовщину независимости Украины в столице состоялся праздник в присутствии президента Владимира Зеленского.

На мероприятие пригласили ряд легендарных украинских спортсменов, включая двукратную олимпийскую чемпионку по гимнастке Лилию Подкопаеву, которая раньше дружила с Яной и летом 2013-го приезжала к ней в Крым.

А вот Клочкову, которая также в день празднования находилась в Киеве, обошли стороной. "Золотая рыбка" тогда выразила недовольство тем, как в Украине относятся к спортсменам, которые поднимают имидж страны за границей. И вспомнила отказ от гражданства первой олимпийской чемпионки, фигуристки Оксаны Баюл.

"Считаю, что в такие праздники, как 30-летие Независимости Украины, важно присутствие олимпийских чемпионов, титулованных спортсменов. Людям, благодаря которым нашу страну узнают за границей, раздается гимн страны, поднимается флаг. Хорошо, меня не пригласили, Героя Украины, но, как мы знаем, первая олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства. Возможно, таким эмоциональным поступком она хочет показать нашему правительству, что мы теряем наших олимпийских чемпионов, спортсмены едут за границу", – заявила Клочкова.

"Золотая рыбка" и официально Герой Украины устроила свое мероприятие в Киеве – заплыв через Днепр, который собрал как любителей плавания, так и просто поклонников таланта Яны. Казалось, что история исчерпана. Тем не менее после начала полномасштабного вторжения РФ Клочкова исчезла. И вот оказалось, что ее нашли в Крыму... Возможно, обида на президента у нее все-таки осталась...

Интересно, что войну в Украине Клочкова при желании могла переждать и в США, где живет ее сестра Анна, которая работает в сфере недвижимости. Но, видимо, решила по-другому... К слову, профиль Анны в Instagram также закрыт, а в Facebook нет никаких публикаций про войну.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший украинец прославляет убитого оккупанта из РФ, дружит с военным Росгвардии и оправдывает боевые действия мирным небом над головой.

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