Украинский футболист порадовался забитому голу в свои ворота и попал под следствие УАФ. Видео

Комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола (УАФ) открыл дело по матчу 11-го тура Первой лиги между "Ужгородом" и "Кремнем", сообщает Tribuna.com. Встреча завершилась со счетом 2:0, при этом во время первого гола в телеэфир попала странная реакция футболиста "Кремня" Виталия Бойко.

На 64-й минуте после того, как нападающий "Ужгорода" Николай Гайдучик забил первый мяч в поединке, Бойко радостно поднял руки вверх, сделав характерное движения, словно празднуя гол.

23-летний Бойко отрицает, что радовался пропущенному мячу. По словам игрока, на самом деле он злился.

Видео дня

"На видео видно, что я поднимаю руки вверх и дальше злюсь. Просто кто как видит этот момент. Я ни в коем случае не радовался голу "Ужгорода". Как человек, который проехал 20 часов в автобусе, может радоваться голу чужой команды?" – приводит слова Бойко Tribuna.com.

Отметим, что и в обзоре матча, и в полной трансляции не видно, чтобы Виталий злился. Заметна только радость.

Момент в трансляции:

Напомним, что в турнирной таблице после 13 туров "Кремень" с 13 очками идет на 13-м месте. "Ужгород" последний (16-й).

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле этого года ганский футболист намеренно забил два гола в свои ворота, чтобы сорвать договорной матч.