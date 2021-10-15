Украинский футболист поддержал Лукашенко: 'Геи – больные люди'

Хорошо известный украинский футболист Михаил Кополовец, который недавно закончил карьеру, высказался на тему гомосексуализма. Ныне 37-летний спортсмен неодобрительно относится к людям с нетрадиционной ориентацией.

В интервью на YouTube-канале "От души в душу" Кополовец поделился мыслями. Экс-директор закарпатского "Миная", в котором он выступал после многих лет в "Карпатах", постарался проявить искренность.

"Мужчины много говорят о женщинах. Хотя, смотря какие. Потому что в Германии, когда я там был, мужики говорили о мужиках. В команде я подозревал парочку, они улыбались друг другу, чересчур нежные были.

Это был тяжелый период для меня. Я иду в магазин, а там брошурочка с акциями, где на фотографии два мужика и подпись: "Счастливая семья". Я не против, это их дело, но, на мой взгляд, они – больные люди. В этом вопросе я придерживаюсь позиции Лукашенко. Когда идет пропаганда, детей с маленького возраста приучают к этому, я считаю, что это неправильно", – высказался Кополовец.

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