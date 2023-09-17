Украинский футболист-чемпион внезапно умер в 35 лет

Бывший полузащитник "Прикарпатья" Николай Ревуцкий умер на 36-м году жизни. О причинах внезапной трагедии не сообщается.

"Друзья, в нашей семье сегодня случилось большое горе. Остановилось сердце нашего Коли. Я не знаю, как нам жить без него, не знаю, что написать", - рассказала в Facebook вдова Николая Ксения.

Похороны состоятся в понедельник 18 сентября в 11:00 в часовне Церкви положения пояса Пресвятой Богородицы по адресу г. Львов, ул. Головатого, 7а. Захоронение пройдет на Яновском кладбище во Львове.

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Николай Ревуцкий начинал свою профессиональную карьеру в Ивано-Франковске. В ДЮФЛ играл за местный "Спартак", а в 2004 году перешел в ивано-франковский "Факел".

В 2005 году сыграл 5 матчей за юношескую сборную Украины (U-17), в которых забил 1 гол. В 2007 году Факел сменил название на "Прикарпатье" и уже под знаменем обновленной команде, Николай в Первой и Второй лигах чемпионата Украины до 2012 года сыграл 199 матчей, отметившись 20 забитыми мячами. Еще 5 поединков провел в Кубке Украины.

В 2007 и 2009 годах выступал за студенческую сборную Украины, в составе которой дважды становился чемпионом Универсиад. Двукратный вице-чемпион Второй лиги чемпионата Украины (2006,2007).

Также в послужном списке хавбека игры за "Сокол" (Угринов) в чемпионате Ивано-Франковской области и за "Зарю" (Городиславичи) чемпионата Львовской области. С 2014 выступал в районных первенствах.

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