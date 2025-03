Украинские и бельгийские фанаты объединились и спели песню про Россию. Видео

Перед поединком плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии болельщики обеих команд вместе спели в трамвае антироссийскую песню. Они скандировали на английском языке фразу, которая переводится как "Если вы ненавидите долбанную Россию, хлопайте в ладоши" ("If you hate fu**ing russia clap your hands").

Видео дня

Матч состоится в испанской Мурсии 20 марта в 21.45. Это первая игра плей-офф за право выступать в элитном дивизионе А.

Видео пения быстро распространилось в соцсетях, вызвав оживленное обсуждение среди болельщиков. Многие украинцы поблагодарили бельгийских фанатов за поддержку.

Напомним, что в своей истории Украина и Бельгия встречались лишь один раз на Евро-2024. Встреча 26 июня на "Штутгарт Арене" в Германии завершилась со счетом 0:0.

