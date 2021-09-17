Украинские футболисты попали в топ-40 претендентов на престижную международную награду

Защитник "Динамо" Илья Забарный и полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик остались в списке из 40 футболистов, которые претендуют на престижную международную награду Golden Boy. Этот приз вручается лучшему молодому игроку Европы до 21 года.

О том, что украинцы продолжают борьбу за победу, сообщается на сайте издания Tuttosport. Именно это информагентство придумало награду Golden Boy и вручает ее с 2003 года.

В октябре количество претендентов на приз сократится до 20 игроков. Фаворитом на приз является полузащитник "Барселоны" Педри, который провел невероятный прошлый сезон. В свои 18 лет он стал одним из ключевых игроков каталонцев, а также защищал цвета сборной Испании на Евро-2020 и Олимпийских играх в Токио, где вместе с командой дошел до финала.

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В разное время обладателями Golden Boy становились такие знаменитые личности, как Уэйн Руни (2004), Лионель Месси (2005), Серхио Агуэро (2007), Килиан Мбаппе (2017), Эрлинг Холанд (2020) и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Забарный был признан лучшим молодым футболистом Украины в 2020 году.