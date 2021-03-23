Украинская футболистка забила невероятный гол с 30 метров. Видео

Защитница черниговской "Юность-ШВСМ" Ирина Кравченко отметилась фантастическим ударом в матче 5-го тура женской Первой лиги чемпионата Украины по футболу.

В домашнем поединке против новояворовской "Львов-Янтарочки" Кравченко удался роскошный "выстрел" со штрафного. Ирина смогла пустить мяч по настолько невероятной траектории, что несмотря на приличное расстояние в 30 метров, голкипер ничего не смог поделать.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Окончательный счет установила Ребенок на 43-й минуте.

В следующем туре, в субботу, 27 марта, ЖФК "Львов-Янтарочка" примет на стадионе "Сокол" во Львове воспитанниц киевского Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. "Юность-ШВСМ" 29 марта сразится с "Прикарпатьем ДЮСШ №3"

После 5 туров "Юность-ШВСМ" с 9 очками находится на 5-м месте. Футболистки "Львов-Янтарочки" идут 6-ми (7 пунктов), имея на 2 игры больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающая женского футбольного клуба "Карпаты" Надежда Чайка, которая по совместительству является и тренером команды, отметилась невероятным ударом в 1-м туре Высшей лиги чемпионата Украины.