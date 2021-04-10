Украинец Зинченко выдал великолепный матч, став лучшим в "Манчестер Сити"

Максим Иншаков Футбол 17:26, 10.04.2021 Обновлено: 17:54, 10.04.2021

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим в команде по версии авторитетного статистического портала SofaScore.

За матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге против "Лидса" (1:2) 24-летний футболист сборной Украины получил оценку 7,7.

Александр Зинченко в борьбе за мяч

Зинченко вышел в стартовом составе на позиции полузащитника и провел полный матч. За 90 минут игрового времени наш соотечественник сделал 114 касаний мяча, отдал 85% точных передач (75 из 88), а также создал один голевой момент.

Статистика матча

Кроме того в активе Зинченко два удара по воротам, один из которых попал в створ, а второй был заблокированный защитником. Саша выиграл два верховых единоборства и совершил два перехвата.

"Манчестер Сити" – "Лидс" 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 42 Даллас, 1:1 – 76 Ферран Торрес, 1:2 – 90 Даллас.

Манчестер Сити – Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Аке (Гюндоган, 58), Зинченко, Ферран Торрес, Фернандиньо, Стерлинг, Бернарду Силва, Менди (Фоден, 74), Габриэл Жезус.

Лидс – Мелье, Купер, Эйлинг, Льоренте, Даллас, Алиоски, Филлипс, Элдер Кошта, Рафинья (Шеклтон, 90), Бэмфорд (Стрейк, 45), Робертс (Кох, 63).

Предупреждения: Аке (35), Алиоски (66), Бернарду Силва (83), Фернандиньо (90).

Удаление: Купер (45).

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 марта Зинченко за поединок 1/4 финала Кубка Англии против "Эвертона" (2:0) также получил наивысшую оценку от SofaScore.

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