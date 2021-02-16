Украинец Зинченко попал в команду недели чемпионата Англии

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в символическую сборную 24-го тура английской Премьер-лиги за свое выступление в матче против "Тоттенхэма" (3:0).

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил нашему соотечественнику оценку 7,8. Украинец отдал 108 передач, 101 из которых оказалась точной (94%), семь раз отобрал мяч у соперников и совершил одну успешную обводку.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Голкипер: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла").

Защитники: Мэттью Лоутон ("Бернли"), Исса Диоп ("Вест Хэм"), Аарон Крессвелл ("Вест Хэм"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Йоханн Гудмундссон ("Бернли"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Уилфред Ндиди ("Лестер"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Джей Родригес ("Бернли").

В нынешнем сезоне украинский футболист "МанСити" принял участие в 10 матчах АПЛ, но результативными действиями не отличался. Александр выходил в основном составе в семи из последних девяти поединков.

Как сообщал OBOZREVATEL, курьез с участием Зинченко назвали лучшим моментом сезона в чемпионате Англии.