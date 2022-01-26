Украинец 'Реала' Лунин сводил жену на баскетбольный матч, в котором разбили россиян

Вратарь испанского "Реала" Андрей Лунин прекрасно провел свободное от тренировок время во вторник, 25 января. Украинский футболист погулял по Мадриду с женой, а вечером посетил матч баскетбольной Евролиги между "Реалом" и российским "УНИКСом".

Несколькими кадрами дня Лунин поделился на своей странице в Instagram. "Хороший день", – лаконично подписал высокий вратарь фотографию с Анастасией возле окна с панорамным видом испанской столицы.

Кстати, недавно Андрей сообщил, что его жена беременна. Скоро 22-летний парень из Харьковской области впервые станет отцом.

Видео дня

Между тем, это не помешало паре посетить яркий баскетбольный поединок элитного еврокубка.

Одноклубники Лунина по "Реалу" легко переиграли "УНИКС" из Казани со счетом 85:68. Причем, преимущество хозяев доходило до 29 очков, но в концовке они позволили себе расслабиться.

Молодой украинец находится в "Реале" уже почти три с половиной года и продолжает тренироваться и ждать шансов проявить себя.

В январе 2022 года Лунин сыграл два победных матча за "королевский" клуб в Кубке Испании.

А его Анастасия всегда поддерживает супруга.

Контракт вратаря в Мадриде рассчитан до лета 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, английский гранд захотел купить Лунина, "Реал" заломил за украинца цену.

Недавно Лунин отозвался о волевой победе "Реала" в Кубке Испании.