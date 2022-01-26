Украинец "Реала" Лунин сводил жену на баскетбольный матч, в котором разбили россиян

Андрей Фоменко
Футбол
2 минуты
404
Украинец 'Реала' Лунин сводил жену на баскетбольный матч, в котором разбили россиян

Вратарь испанского "Реала" Андрей Лунин прекрасно провел свободное от тренировок время во вторник, 25 января. Украинский футболист погулял по Мадриду с женой, а вечером посетил матч баскетбольной Евролиги между "Реалом" и российским "УНИКСом".

Несколькими кадрами дня Лунин поделился на своей странице в Instagram. "Хороший день", – лаконично подписал высокий вратарь фотографию с Анастасией возле окна с панорамным видом испанской столицы.

Андрей с женой в Мадриде.

Кстати, недавно Андрей сообщил, что его жена беременна. Скоро 22-летний парень из Харьковской области впервые станет отцом.

Видео дня
Лунины на Новый год.

Между тем, это не помешало паре посетить яркий баскетбольный поединок элитного еврокубка.

Баскетбольный зал "Реала".

Одноклубники Лунина по "Реалу" легко переиграли "УНИКС" из Казани со счетом 85:68. Причем, преимущество хозяев доходило до 29 очков, но в концовке они позволили себе расслабиться.

Испанцы разгромили россиян в баскетбол.

Молодой украинец находится в "Реале" уже почти три с половиной года и продолжает тренироваться и ждать шансов проявить себя.

Андрей на разминке.

В январе 2022 года Лунин сыграл два победных матча за "королевский" клуб в Кубке Испании.

Андрей Лунин защищает ворота "Реала"

А его Анастасия всегда поддерживает супруга.

Андрей и Анастасия.

Контракт вратаря в Мадриде рассчитан до лета 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, английский гранд захотел купить Лунина, "Реал" заломил за украинца цену.

Недавно Лунин отозвался о волевой победе "Реала" в Кубке Испании.

Призыв к вакцинации.
ИспанияМадридФутболфотографииАндрей Лунин