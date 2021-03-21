Украинец Малиновский принес победу "Аталанте". Видео

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский отметился великолепной игрой в матче 28-го тура чемпионата Италии в Серии А.

27-летний полузащитник сборной Украины вышел в стартовом составе на игру с "Вероной", а на 33-й минуте открыл счет. Федерико Димарко в своей штрафной сыграл рукой и наш соотечественник четко реализовал пенальти.

На этом Руслан не остановился и спустя 9 минут сделал голевой пас на партнера. Дуван Сапата точным ударом в нижний угол ворот сделал окончательный счет 0:2.

Сапата сделал счет 0:2

После этой победы клуб из Бергамо набрал 55 очков и сравнялся с идущим третьим "Ювентусом". У туринцев 2 игры в запасе.

"Верона" – "Аталанта" 0:2 (0:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 33, пенальти Малиновский, 0:2 – 42 Сапата.

Верона – Сильвестри, Димарко (Лазович, 46), Чеккерини (Удоги, 46), Давидович, Фараони, Барак (Илич, 79), Велозу (Стураро, 46), Дзакканьи, Тамез, Ловато, Лазанья (Фавилли, 61).

Аталанта – Голлини, Гимшити, Толои (Мэле, 64), Паломино, Ромеро, Пессина (Иличич, 77), де Рон, Малиновский (Коваленко, 87), Фройлер, Миранчук (Пашалич, 64), Сапата (Муриэль, 77).

Предупреждения: Чеккерини (27), Давидович (28), Толои (60), Ромеро (64), Стураро (72).

Отметим, что для украинца это стало третьим голом и четвертым ассистом за 26 поединков в текущем сезоне Серии А. Еще один мяч он забил в Кубке Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта Малиновский был признан лучшим игроком своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала", который закончился победой мадридцев со счетом 3:1.

Авторитетный статистический портал SofaScore поставил нашему соотечественнику оценку 7,5, которая стала самой высокой среди всех футболистов клуба из Бергамо, вышедших на поле.