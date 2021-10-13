'Украине не хватало Малиновского': легендарный футболист обратился к Петракову

Экс-тренер сборной Украины по футболу Леонид Буряк считает, что нашей команде в матче против боснийцев во Львове не хватало мастерства. 68-летний специалист уверен, что наставнику "сине-желтых" Александру Петракову и полузащитнику "Аталанты" Руслану Малиновскому следует сделать шаги друг навстречу другу и примириться.

Своими мыслями Буряк поделился с сайтом FootBoom. По его мнению, хозяева выбрали неправильную тактику.

"Сборная Украины компактно действовала в обороне, насытила среднюю линию, но вышла на матч с одним нападающим. Этого мало… На своем поле нужно рисковать и начинать игру с двумя форвардами.

Была отдача, готовность на хорошем уровне, но не хватало технического мастерства. Думаю, Украине не хватило такого футболиста, как Малиновский. Также мне кажется, что дух игры сбили замены. С поля ушли три самых креативных исполнителя: Ярмоленко, Шапаренко и Цыганков, и наши планировали играть на удержание счета…", – критически отнесся к тренерским решениям Буряк.

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"Необходимо вернуть в сборную Малиновского. Руслан – игрок неординарный, выступает в Серии А, лучшим там признается. Разбрасываться такими футболистами мы не можем. Нужно включить дипломатию, а не предъявлять ультиматум. Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Пятов – это костяк команды, на них все держится", – подсказал Петракову план действий Леонид Буряк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тарас Степаненко нашел причину неудачи Украины в матче с Боснией. Последний поединок группового раунда "сине-желтые" сыграют 16 ноября – снова с Боснией и Герцеговиной, но на выезде. Пока что наши занимают второе место в своей группе D, но соперники уже дышат им в спину.

Тем временем, Криштиану Роналду обновил мировой голевой рекорд. У португальца – 115 забитых мячей за сборную в 182 матчах.