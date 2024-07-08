'Украина воюет с террористами': Шевченко отреагировал на ракетный удар России 8 июля

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко призвал мир еще сильнее поддерживать нашу страну после массированного ракетного удара 8 июля. Легенда киевского "Динамо" и "Милана" отметил, что российские террористы продолжают варварские атаки на мирных жителей.

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Об этом Шевченко написал на своей странице в социальной сети Instagram. Бывший футболист показал фото разрушенного корпуса больнице "Охматдет" в Киеве и пришел в ярость от очередного преступления российской армии, в которой 8 июля отмечают день ракетно-зенитных войск.

"Более 40 ракет выпустила Россия по Украине сегодня утром. Одна из них серьезно повредила главное здание крупнейшей детской больницы в Украине – "Охматдет", где ежегодно лечится более 20 000 детей. Количество пострадавших неизвестно, киевляне пришли разбирать завалы. Варварский обстрел – еще одно ужасное свидетельство того, что Украина воюет с террористами и борется за свое существование. Мир должен видеть, что происходит в стране каждый день. Помогайте Украине выстоять", – подчеркнул Шевченко.

Напомним, утром 8 июля Россия нанесла удар по Киеву, Кривому Рогу, Днепру, использовав 38 ракет. Воздушные силы сбили 30 из них. По состоянию на 15:00 известно о 28 погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне радостно отреагировали на новый обстрел украинских городов, в результате которого погибли мирные жители, и потребовали продолжить удары.

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