Украина претендует на проведение футбольного Евро среди женщин

Украинская ассоциация футбола выразила заинтересованность в проведении чемпионата Европы среди женщин 2025 года. Финальная часть турнира запланирована на лето.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА, отмечая, что Евро-2025 привлек рекордный интерес. Кроме Украины, на организацию чемпионата претендуют Швейцария, Франция и Польша, а четыре скандинавские страны – Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия – подали совместную заявку.

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Прием документов от претендентов начался в июле 2021 года, а завершится в октябре 2022-го. Место проведения Евро в декабре 2022 года объявит Исполнительный комитет УЕФА.

Правда, в связи с повышением интереса к женскому футболу УЕФА предъявляет особые требования к организаторам. В частности, рекомендуется заявить о наличии восьми стадионов четвертой категории, а вмещать они должны не меньше 15 тысяч зрителей.

Напомним, наша страна проводила чемпионат Европы среди мужчин в 2012 году совместно с Польшей.

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