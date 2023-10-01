Украина потеряла лидера команды перед матчами отбора Евро-2024 – СМИ

Один из лидеров сборной Украины Виктор Цыганков не поможет команде в октябрьских матчах отбора к чемпионату Европы 2024 года с Северной Македонией и Мальтой. Полузащитник испанской "Жироны" получил травму в противостоянии с мадридским "Реалом" в 8-м туре Примеры.

Цыганков был заменен в перерыве встрече после того, как он пожаловался на дискомфорт в ноге. По данным Telegram-канала "ТаТоТаке", речь идет о повреждении мышцы задней поверхности бедра. Предварительно у Виктора диагностирован надрыв, а этом значит, что ему потребуется 2-3 недели для восстановления. При этом МРТ украинцу будет проведено в понедельник.

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Это значит, что Цыганков не выйдет на поле в матчах сборной 14 и 17 октября. Реакция тренерского штаба Сергея Реброва пока что неизвестна.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА МАТЧИ С СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИЕЙ И МАЛЬТОЙ

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба – "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба – "Днепр-1" Днепр), Александр Тымчик ("Динамо" Киев).

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Украины Анатолий Трубин вошел в топ-2 лучших в матче лиссабонской "Бенфики" и "Порту".

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