Украина получила соперников в Лиге наций: обзор спортивных СМИ

Минувшая семидневка в украинском футбольном медиа-пространстве отобразилась жеребьевками евротурниров, обсуждением возможного трансфера одного из лидеров "Динамо" и дежурными ляпами управленцев из Дома футбола.

БЕЗ НАС

В понедельник, 13 декабря, УЕФА определил пары соперников по стадии плей-офф во всех трех еврокубках.

Увы, но наших команд там не оказалось – последние из них сложили оружие в групповых раундах. "Динамо" и "Шахтер" финишировали на дне таблицы в своих квартетах Лиги чемпионов, "Заря" оказалась третьей в Лиге конференций, а "Колос" и "Ворскла" вообще не сумели пробиться через сито квалификации дебютного розыгрыша этого турнира.

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Не удивительно, что отечественная пресса уделила лишь толику внимания мероприятиям в Ньоне, обойдясь простым фактажем.

ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ "ДИНАМО"

В феврале лишь "Динамо" U-19 проведет свой поединок в стыковом раунде Юношеской лиги УЕФА. Подопечные Игоря Костюка остались единственными на евроарене, кто весной продолжит там представлять Украину. Киевляне в одноматчевой дуэли на выезде с "Депортиво" поспорят за право сыграть в 1/8 финала.

"В Испании традиционно сильные команды, в частности, "Депортиво" – чемпион страны в своем возрасте, и они шли по пути чемпионов. Мы ощутили на себе силу "Барселоны", теперь будем иметь дело с чемпионами Испании, думаю, уровень у них соответствующий. "Депортиво" очень мощно играет дома, где одержали немало побед с крупным счетом. А на выезде проиграли "Маккаби" 0:3, до этого с таким же счетом уступили польской "Погони". В любом случае, все будет зависеть от нас. Конечно, интересно еще раз встретиться с одним из лидеров испанского чемпионата, посоревноваться в тактике, подготовке и показать себя на таком высоком уровне", – прокомментировал результаты жеребьевки главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк. (Fcdynamo.com, 14.12.21).

Вместе с тем, представители киевлян усматривают в игре на чужой территории и позитивный момент.

"Там поля будут в хорошем состоянии, и мы достойно сыграем. 11-12 января наша команда выйдет из отпуска, будет проведено медицинское обследование, далее в течение определенного времени команда будет тренироваться в Киеве, а 22-23 января улетает на сбор в Турцию, где будет работать до матча с "Депортиво" и прямо оттуда вылетит в Испанию. …Будем стараться представить Украину на этой стадии как можно лучше. Для нас это гордость. У "Динамо" есть проблемы, мы потеряли трех ведущих футболистов на матч с "Депортиво", что поделаешь, будем решать эту проблему и постараемся пройти как можно дальше", – поделился своей реакцией на состоявшуюся жеребьевку заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Мохник. (Dynamo.kiev.ua, 15.12.21).

В Ла-Корунье из-за дисквалификации не сыграют хавбеки Назар Волошин и Владимир Бражко, а также центральный защитник Антон Боль. Учитывая довольно короткую скамейку, их отсутствие может стать проблемой. Правда, и испанцы сетуют на немилость Фортуны, отдавая должное украинской команде и называя ее одним из самых серьезных из всех возможных соперников.

"Мы мало знаем о Динамо, но я уверен, что все команды – очень сильные. Они играли в группе с Барселоной и лидировали до последнего тура. Это очень сильный соперник, но посмотрим, как они будут выглядеть в феврале. У нас будет эмоциональное преимущество из-за домашнего матча. Ожидаем отличной атмосферы, как и в двух предыдущих матчах, и надеемся, что сможем выйти в следующий этап", – в частности, отметил наставник "Депортиво" U-19 Мануэль Пабло. (Isport.ua, 16.12.21).

Для киевлян подобная ситуация складывается не в первый раз. По заверению представителей "бело-синих", они знают, как действовать. Определенный план уже намечен, а руководство клуба предоставит возможность подготовиться на качественных полях в хороших условиях.

СНОВА В КАТЕГОРИИ "В"

В четверг, 16 декабря, своих соперников по Лиге наций-2022/23 узнала и сборная Украины. После пребывания в элитном дивизионе "сине-желтые" по известным причинам и при полном попустительстве со стороны УАФ опустились эшелоном ниже. В этот раз украинцы сыграют в группе В1 вместе с Шотландией, Ирландией и Арменией.

СМИ и специалисты неоднозначно восприняли результаты жеребьевки. С одной стороны, противники проходимы, с другой – это коллективно крепкие сборные, с которыми нашей команде традиционно играть тяжело.

"Я считаю, что жребий был удачным, на мой взгляд, наши ребята превосходят своих оппонентов. Кстати, сборная Украины постарается доказать свою силу уже в марте следующего года, когда встретится с теми же шотландцами в стыковом матче отбора на чемпионат мира. А в том, что сразу четыре поединка в Лиге наций придется сыграть в июне, не вижу ничего страшного. Чемпионат УПЛ заканчивается 21 мая и поскольку большинство наших сборников играет дома, то у тренерского штаба будет время, как следует подготовить их к испытаниям на международной арене. Главное, быть уверенными в своих возможностях и тогда с завоеванием путевки в Лигу А не должно возникнуть проблем", – полагает экс-глава комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич. (Meta-ratings.com.ua, 16.12.21).

"Кожен із трьох виїзних матчів буде складним передусім через тривалий політ. Шотландію та Ірландію слід сприймати в комплексі. Значна частина футболістів цих збірних виступає в АПЛ. Це хороший рівень, тому нам буде непросто, але водночас цікаво. Вірменія, як на мене, нам цілком по зубах. З ними можна грати і перемагати. Звичайно, це не та команда, з якою ми колись зустрічалися, але в перемозі команди Петракова я не сумніваюся. Фаворит нашої групи? Я не виокремлював би когось. Нам слід готуватися до непростих поєдинків. Якщо вести мову про Шотландію, то я б робив акцент на березневих матчах плей-оф за вихід на чемпіонат світу. До того ж єдиний матч відбудеться у Глазго. Ліга націй на цьому фоні поступається в контексті важливості. Усі навколо стрибають і радіють, що нам випала Шотландія. Я боюся, що буде дуже складно. Це ж кінець березня, наш чемпіонат тільки місяць триватиме, на перший план вийде аспект фізичної форми. Даю 50 на 50, буде дуже важко", – в свою очередь предостерегает бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо. (Football24.ua, 16.12.21).

Интересно, что в стане шотландцев двойное попадание на нашу команду паники не вызвало. Наоборот, там царит оптимистическое настроение и уже прозвучали громкие заявления.

"Хорошая жеребьевка. Игры против Ирландии всегда будут интересными для болельщиков, и, надеюсь, они пройдут с большим количеством зрителей на обоих стадионах. Украина стала нашим соперником в плей-офф отбора чемпионата мира. До начала соревнований в Лиге наций мы уже будем хорошо знать украинцев, ведь сыграем с ними. Надеюсь, мы найдем способ победить их трижды", – выразил уверенность наставник скоттов Стив Кларк. (Dynamomania.com, 17.12.21).

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков на "бросание шапками" размениваться не стал, толерантно отдав должное всем противникам. Для коуча "сине-желтых" куда важнее состояние его команды, о чем он думает уже сейчас.

"Будет интересная борьба. Но если мы стремимся вернуться в Лигу А, нужно выигрывать эту группу. Думаю, у ребят будет возможность поиграть, а у нас посмотреть на них уже в июне, когда состоится сразу четыре встречи Лиги наций. Еще два матча пройдут осенью. Ожидаем календаря. Тогда уж точно будем знать, с кем и где начинаем. 21 мая у нас заканчивается чемпионат Украины. Надо будет дать ребятам немного отдохнуть. Возможно, четыре-пять дней. А потом будет наш сбор, ведь, повторюсь, предстоит сыграть четыре матча в короткий промежуток времени", – подчеркнул наставник "сине-желтых". (Sportarena.com, 16.12.21).

Петраков как в воду глядел. Волею календаря украинцам предстоит тяжелый старт. 4 июня мы сыграем на выезде с Ирландией, а через три дня также в гостях будем противостоять Шотландии. Домашним поединком с британцами сборная Украины 26 сентября завершит розыгрыш. Победитель квартета выйдет в дивизион A, а команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион C.

СТРАСТИ ПО МИКОЛЕНКО. ВЕСКИЕ СЛОВА ТРЕНЕРОВ

Тем временем в украинском чемпионате наступило игровое затишье. Однако вне поля грозит наступить жаркая пора, когда распахнется трансферное окно. И хотя громкие зимние сделки обычно редкость, поскольку мало кто посреди сезона намерен расставаться с лидерами, нынешняя кампания может стать исключением.

В последние дни главной темой отечественных СМИ стал возможный трансфер защитника "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко в английский "Эвертон". Слух о смене прописки левого латераля "бело-синих" приближен к правде. Когда такую информацию приводит один или два источника, это еще можно списать на выдумку. Однако нынче о переходе говорят многие независимые друг от друга ресурсы. Более того, иностранные журналисты уже озвучили некоторые детали сделки, так что помешать ей может разве что форс-мажор.

Подтвердил сей факт и главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, заявив румынским медиа, что один из его подопечных перейдет в английский клуб.

"Он отправился в "Эвертон", в Англию. После Ярмоленко, это первый крупный трансфер, который делает киевское "Динамо". Это молодой игрок, который является примером для других, которые приходят в команду. Очень важно, чтобы помимо результатов, молодые игроки имели перспективу", – сказал 76-летний специалист в комментарии Telekomsport.ro (16.12.21).

Наставник киевлян не назвал фамилии футболиста, но на фоне последних новостных сводок несложно догадаться, кого имел в виду Луческу.

"Румынским СМИ можно не доверять, но слова Луческу там были. Слова гордости, что Динамо впервые выполнило топ-продажу со времен Ярмоленко. Для тренера это тоже важный момент, что он не только вернул клубу титул и Лигу чемпионов. Он помог футболистам развиваться и попасть в топ-чемпионат. Это мы знаем все о развитии Миколенко за последние полтора года, но в Румынии и Англии за таким не следят. Трансфер Миколенко в топ-чемпионат – это заслуга Луческу", – отмечает спортивный комментатор Setanta Sports Игорь Бойко в своем Telegram-канале (17.12.21).

Слова Луческу на следующий день подкрепились еще одним мощным инсайдом. Известный спортивный журналист Фабрицио Романо, информация которого фактически всегда подтверждается, в своем Twitter (17.12.21) сообщил, что украинец уже в Ливерпуле и проходит медицинский осмотр в "Эвертоне". Итальянец даже назвал сумму трансфера – от 21 до 23 миллионов евро.

В свою очередь, авторитетный британский источник The Guardian (17.12.21) заявил, что Миколенко подпишет контракт с "Эвертоном" сроком на пять лет, а о переходе украинца "ириски" объявят в ближайшие дни. Еще одно серьезное заявление.

Английские СМИ спрашивали о переходе украинца и главного тренера "Эвертона" Рафаэля Бенитеса. Тот тактично ушел от ответа, но, что важнее всего – ничего не опроверг.

"Сейчас не могу сказать много об этом, потому что был сфокусирован на матче с "Челси". Сейчас нужно насладиться этим результатом. У нас будет достаточно времени, чтобы поговорить о трансферах", – приводит слова испанца Xsport.ua (17.12.21).

В ДОБРЫЙ ПУТЬ?

Градус дискуссии о (не)правильности трансфера защитника "Динамо" в Англию поддержали многие отечественные эксперты и журналисты. В большинстве своем они высказываются в пользу принятого в "Динамо" решения, приводя довольно весомые аргументы.

"Было бы хорошо, если бы этот трансфер состоялся. Это будет плюсом и для клуба, и для сборной, и для самого футболиста. Миколенко 22 года и, на мой взгляд, это отличный возраст для того, чтобы использовать свой потенциал и проявить себя в зарубежном чемпионате. Вспомните, в этом возрасте в клубы Европы переходили Андрей Шевченко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук, которые сумели добиться успеха", – проводит параллели экс-наставник молодежной сборной Украины Сергей Ковалец. (Footboom.com, 16.12.21).

Для "Динамо" это не только возможность получить хорошую трансферную подпитку, но и заявка на всю Европу, что киевский клуб готов к серьезным рыночным диалогам. Возможно, продажа Миколенко в АПЛ откроет перспективы и для других потенциальных покупателей.

"Можно долго спорить, вынужденная это мера или плановая, но в смысле спортивной мотивации это взвинтит коллектив. Особенно, молодежь – ее нельзя терять. Да и те, кто явно пересидел в команде, должны уйти и уступить место более мотивированным. Самое интересное, что, по информации из столичного клуба, главный тренер Динамо Мирча Луческу утвердил возможность продажи лидеров. Только аплодисменты возрастному тренеру, который настолько молод духом, что готов начинать масштабную стройку обновленной команды", – сообщает журналист Sportarena.com (18.12.21) Дмитрий Антоненко.

На фоне готовности к расставанию с вожаками, продажа Виталия Миколенко логична. Молодой парень с уже огромным международным стажем, способный сыграть как на левом фланге, так и в центре, – качественный товар на полке.

"Эвертон за обыденные для АПЛ деньги получит действующего сборника с приличным послужным списком. Мы привыкли унижать и умалять собственное значение, но посмотрите на Миколенко глазами англичан: в свои 22 года Виталик набегал больше сотни матчей на внутренней арене, почти сорок – в еврокубках, больше двадцати – за национальную сборную. Для своего возраста Виталик очень крут, и новый вызов, выход на следующий этап сложности – это то, что ему и нужно было в футбольной жизни", – считает Д.Антоненко (Sportarena.com, 18.12.21).

Действительно, Миколенко является стабильным игроком "сине-желтой" дружины, тогда как лимит на легионеров в английской Премьер-лиге берет именно качеством. То есть требует, чтобы иностранец был не просто исполнителем с опытом выступлений за национальную команду, а играл за нее довольно регулярно. У Виталия с этим проблем нет – как при Андрее Шевченко, так и при Александре Петракове он в основной обойме.

Как рыба в воде чувствует себя защитник в силовом и быстром футболе, коим славится Англия. Кроме того, подмечают СМИ, "Эвертон" дублирует тактическую расстановку "Динамо", играя по знакомой для Миколенко схеме в четыре классических защитника. Динамовцу не нужно будет переучиваться, а скорости АПЛ лишь поднимут темп развития его потенциала.

Уже сейчас имеются у Миколенко и кандидаты на замену. В прессе больше всего обсуждается Дубинчак, на правах аренды выступающий в "Днепре-1".

"Владислав действительно на данный момент считается основным кандидатом, что подтверждают и наши источники в клубе. Он значительно прибавил за последнее время и находится в отличной форме. Мирче Луческу нравится, как защитник прогрессировал в аренде. Дубинчак является одним из лидеров текущего сезона УПЛ по навесам (6.1 с точностью 42%) и лидером по передачам с продвижением (12,31 с точностью 84%). Кроме Дубинчака в обойме "Динамо" есть еще и Вантух. При этом Роман на очень хорошем счету у Мирчи Луческу, являясь действительно квалифицированным игроком. Где-то подвели его летом серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас у игрока ремиссия, что позволило перебраться в аренду в "Черноморец". Да, цифры у Вантуха в этом сезоне на порядок ниже, но и сами одесситы осенью звезд с неба, мягко говоря, не хватали. Здесь многое будет зависеть от желания румынского специалиста. Не стоит забывать про железный вариант с Караваевым, который на левом фланге тоже может качественно отыграть", – перечисляет Андрей Фесун на Footboom.com (17.12.21).

Словом, на бумаге пазл успешно складывается, что демонстрирует грамотность и взвешенность такого трансфера со стороны киевского клуба. Конечно, тут имеются и свои подводные камни, но куда ж без них.

"С одной стороны, все хорошо, перспективно. С другой – я бы хотел предупредить Виталия. Во-первых, ему будет тяжело, потому что он привык декабрь, январь и часть февраля отдыхать. Если не отдыхать, то тренироваться, но не играть официальные матчи, как требует того Англия, где сейчас Новогоднее безумие и будет решаться судьба чемпионата. Не решена судьба Бенитеса, который стоит за приглашением Миколенко. Сколько наставник еще будет у руля команды? …Мне очень не хотелось бы, чтобы наш украинский футболист, динамовец стал заложником всех обстоятельств, которые от него не зависят. Я желаю ему успехов, я верю в его потенциал и хочу, чтобы он продемонстрировал не только футбольные способности, но и волю к победе. Это может ему помочь проявить себя в таком турнире мирового класса", – резюмировал главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков в эфире Sport Arena TV (16.12.21).