Украина подала протест в ФИФА из-за жеребьевки отбора ЧМ-2026

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила официальную ноту протеста в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) и Европейского футбольного союза (УЕФА) после инцидента во время жеребьевки к первенству планеты 2026 года. В Киеве раскритиковали организации за показ во время трансляции церемонии карты Европы без украинского Крыма.

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Об этом говорится в тексте письма, который опубликован на официальном сайте УАФ. В нашей ассоциации назвали недопустимой ситуацию, когда незаконно захваченный полуостров ФИФА по непонятной причине не включила в международно признанные границы нашей страны.

"Отмечаем, что сегодняшняя версия картографического изображения Украины, официально представленная ФИФА во время всемирной трансляции на многомиллионную аудиторию по всему миру, абсолютно неприемлема и выглядит как непоследовательная позиция ФИФА и УЕФА, учитывая продолжающуюся разрушительную захватническую войну, развязанную Россией против Украины в XXI веке в самом центре Европы", – подчеркнули в УАФ.

Отметим, что полузащитник бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук на своей странице в социальной сети Instagram напомнил о статусе незаконно захваченного Россией полуострова.

"Крымский полуостров относится к территории Украины и является оккупированным, а не аннексированным. В этом важное отличие", – написал бывший капитан киевского "Динамо".

Как сообщал OBOZ.UA, ФИФА приняла решение относительно проведение чемпионата мира-2030, окончательно исключив украинскую заявку.

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