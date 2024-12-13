ФИФА устроила антиукраинскую провокацию во время жеребьевки отбора ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) угодила скандальную ситуацию во время жеребьевки отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Церемония состоялась в пятницу, 13 декабря, в штаб-квартиры организации в швейцарском Цюрихе, и определила соперников сборной Украины.

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Еще до жеребьевки ФИФА наложила запрет на встречу "сине-желтых" с командой Беларуси из соображений безопасности. Объясняя эту ситуацию во время самой церемонии, в федерации показали карту Европы, на которой временно оккупированный Крым был выделен ярко-зеленым цветом, тогда как территория Украины – более темным оттенком.

Некоторые украинские футболисты уже отреагировали на эту "ошибку" со стороны ФИФА. Так полузащитник бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук на своей странице в социальной сети Instagram напомнил о статусе незаконно захваченного Россией полуострова.

"Крымский полуостров относится к территории Украины и является оккупированным, а не аннексированным. В этом важное отличие", – написал бывший капитан киевского "Динамо".

В свою очередь вратарь лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин назвал ситуацию неприятной: "Мне как гражданину Украины неприятно видеть такие "ошибки". Крым – это Украина".

Как сообщал OBOZ.UA, ФИФА приняла решение относительно проведение чемпионата мира-2030, окончательно исключив украинскую заявку.

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