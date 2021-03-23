Украина обратилась в ФИФА из-за футболиста из английской Премьер-лиги

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что УАФ отправила запрос в ФИФА касательно защитника "Вулверхэмптона" Максимилиана Килмана, мать которого является нашей соотечественницей.

Во время пресс-конференции перед стартовым матчем в отборе на ЧМ-2022 против Франции наставник нашей национальной команды отметил, что обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА) связано с тем, что этот игрок ранее выступал за сборную Англии по футзалу.

"Сейчас мы сделали запрос по Максиму в ФИФА. Мы ждем ответ. Запрос касается его выступлений за сборную Англию по футзалу. Когда будет точная информация по этому вопросу, мы вам ее сообщим", – пообещал Шевченко.

Ранее журналист Игорь Цыганык рассказал, что с натурализацией Килмана могут возникнуть проблемы, поскольку он принял участие в 25 матчах за английскую сборную по футзалу, 8 из которых были официальными. В своем регламенте ФИФА считает футбол, пляжный футбол и футзал "одной семьей", поэтому считается, что защитник "Вулверхэмптона" уже заигран за англичан.

По словам Цыганыка, шансы на то, что Макс сможет выступать за нашу сборную являются невысокими.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко заявил, что сейчас этот футболист занимается получением паспорта гражданина Украины.