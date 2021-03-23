Україна звернулася у ФІФА через футболіста з англійської Прем'єр-ліги

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що УАФ відправила запит у ФІФА щодо захисника "Вулверхемптона" Максиміліана Кілмана, мати якого є нашою співвітчизницею.

Під час пресконференції перед стартовим матчем у відборі на ЧС-2022 проти Франції наставник нашої національної команди зазначив, що звернення до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) пов'язане з тим, що цей гравець раніше виступав за збірну Англії з футзалу.

"Зараз ми зробили запит щодо Максима в ФІФА. Ми чекаємо на відповідь. Запит стосується його виступів за збірну Англії з футзалу. Коли буде точна інформація з цього питання, ми вам її повідомимо", – пообіцяв Шевченко.

Раніше журналіст Ігор Циганик розповів, що з натуралізацією Кілмана можуть виникнути проблеми, оскільки він взяв участь у 25 матчах за англійську збірну з футзалу, 8 з яких були офіційними. У своєму регламенті ФІФА вважає футбол, пляжний футбол і футзал "однією сім'єю", тому вважається, що захисник "Вулверхемптона" вже заграний за англійців.

За словами Циганика, шанси на те, що Макс зможе виступати за нашу збірну є невисокими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко заявив, що зараз цей футболіст займається отриманням паспорта громадянина України.