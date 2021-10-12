Украина на матч с Боснией в отборе ЧМ по футболу подала заявку и выбрала форму

Андрей Фоменко
Андрей Фоменко
Футбол
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Украина на матч с Боснией в отборе ЧМ по футболу подала заявку и выбрала форму

Сборная Украины определилась с заявкой на отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу против команды Боснии и Герцеговины. Пройдет он во вторник, 12 октября, на "Арене Львов". Тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Александром Петраковым не включил в состав полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка, который находится на тренировочном сборе. Остальные 23 футболиста готовы выйти на поле.

Александр Петраков руководит сборной Украины.

Новость сообщил сайт Украинской ассоциации футбола. Также на собрании представителей соперников решили, что наша команда сыграет в синей форме, а боснийцы – в белой.

Форма на матч Украина – Босния и Герцеговина.
Видео дня

Игра начнется в 21:45, а OBOZREVATEL проведет онлайн Украина – Босния и Герцеговина. Соперники встретятся впервые в истории. Обе команды претендуют на второе место в отборочной группе D, которое дает право через стыковые матчи пробиться в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекерские котировки на футбольный матч Украина – Босния и Герцеговина – в пользу хозяев.

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