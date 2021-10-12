Украина на матч с Боснией в отборе ЧМ по футболу подала заявку и выбрала форму

Сборная Украины определилась с заявкой на отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу против команды Боснии и Герцеговины. Пройдет он во вторник, 12 октября, на "Арене Львов". Тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Александром Петраковым не включил в состав полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка, который находится на тренировочном сборе. Остальные 23 футболиста готовы выйти на поле.

Новость сообщил сайт Украинской ассоциации футбола. Также на собрании представителей соперников решили, что наша команда сыграет в синей форме, а боснийцы – в белой.

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Игра начнется в 21:45, а OBOZREVATEL проведет онлайн Украина – Босния и Герцеговина. Соперники встретятся впервые в истории. Обе команды претендуют на второе место в отборочной группе D, которое дает право через стыковые матчи пробиться в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекерские котировки на футбольный матч Украина – Босния и Герцеговина – в пользу хозяев.