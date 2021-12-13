Украина досрочно осталась без еврокубков: обзор спортивных СМИ

Очень насыщенная неделя подарила нашим футбольным СМИ немало топ-тем: завершение первой части УПЛ, еврокубковый финиш отечественных клубов, встреча президентов Украины и УЕФА...

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА ЛИДЕРА

В воскресенье завершилась первая часть чемпионата Украины. На зимний перерыв лидером ушел донецкий "Шахтер", на два очка опережающий киевское "Динамо".

Напомним, что долгое время два фаворита УПЛ шли параллельным курсом, меняясь позициями на вершине турнирной таблицы лишь по дополнительным показателям. Но в последнем туре перед отпуском "Шахтер" не без доли везения выиграл у "Александрии" со счетом 2:1, тогда как "Динамо" – в свою очередь не без доли невезения – сыграло вничью 1:1 с "Зарей".

Видео дня

Анализируя развязку первой части национального чемпионата, следует отметить, что, в конце концов, решающую роль сыграл более глубокий состав "Шахтера". Потратив 40 миллионов евро на летние трансферы, донецкий клуб создал себе невероятно мощный по украинским меркам кадровый резерв.

Показательный момент: на матч с "Александрией" тренер горняков Роберто де Дзерби сделал сразу девять изменений в стартовом составе по сравнению со вторничным поединком против "Шерифа" в Лиге чемпионов, а в сложной ситуации по ходу игры смог значительно усилить свою команду заменами – в итоге именно голы вышедших со скамейки Манора Соломона и Жуниора Мораэса принесли "Шахтеру" победу.

У наставника "Динамо" Мирчи Луческу нет такой роскоши – он вынужден применять ротацию крайне дозировано, используя плюс-минус ту же обойму на всех фронтах. Кстати, то же можно сказать и о "Заре", которая также на неделе выступала в еврокубках. Обычно команда Виктора Скрипника играет в атакующий футбол, смело действует против любого соперника. Можно вспомнить хотя бы встречу с "Шахтером", когда луганчане решили потягаться с горняками в открытом футболе – и в итоге были нещадно биты.

Против Киева же за исключением нескольких ярких отрезков во втором тайме "Заря" сидела в глухой обороне, отбивалась в надежде на контратаки и во многом добилась ничьей за счет куража вратаря Дмитрия Мацапуры.

Впрочем, Луческу после матча указал на еще одну важную причину неудачи своей команды – наряду с плохой реализацией опасных моментов, которых игроки "Динамо" на самом деле создали очень и очень много.

"Прошлой зимой, когда мы завершали год матчем с "Колосом" (2:2), то на эту игру был назначен тот же арбитр, который судил и сегодняшний поединок. И тогда он отработал с большим количеством ошибок. Сегодня ситуация повторилась. Все это я говорю, потому что профессионал и должен учитывать каждую мелочь, каждую деталь. И меня все это беспокоит. "Шахтер" усилил свой состав, приобретя дорогостоящих качественных игроков. И теперь "Динамо" и "Шахтер" находятся на одном уровне. В этой ситуации судейские ошибки могут стоить не только проигранного матча, но проигранного чемпионата. Очки в матчах с "Ворсклой" и "Зарей" мы потеряли, в том числе, из-за судейских ошибок. Разницу в очках тяжело восстанавливать. Все должно решаться в борьбе на футбольном поле, в которой участвуют только команды", – заявил он (dynamo.kiev.ua, 12.12.21).

Действительно, на фоне невероятно напряженной турнирной борьбы, исход которой может решить любая мелочь, СМИ неоднократно поднимали вопрос о том, почему "Динамо" и "Шахтер" в чемпионате Украины судят по-разному?

В частности, после серии неоднозначных решений арбитров при участии VAR обозреватель "Футбольного клуба" Влад Белый привел многочисленные примеры того, как судьи в примерно одинаковых ситуациях в матчах лидеров УПЛ принимали совершенно противоположные решения.

"О подоплеке разного отношения УАФ к двум отечественным грандам я лишний раз говорить не буду – кто хоть чуть-чуть следит за украинском футболом, тот и так в курсе. Но есть очередной повод задаться вопросом: почему в матчах с участием "Динамо" ВАРы обычно намного "более принципиальны", чем в отношении его соперников или – заочно – главного конкурента в борьбе за золото?" – пишет автор (footclub.com.ua, 07.12.21).

Дальше автор перечисляет лишь некоторые случаи, в которых, по меткому выражению Луческу, видеопомощники арбитров показали, что у них "тоже есть право на ошибку".

Например, когда из-за вбегания игроков в штрафную до удара отменили гол Виктора Цыганкова с пенальти в матче с "Вересом", но точно в таких же ситуациях засчитали 11-метровый полузащитника "Ворсклы" Оливье Тилля в ворота "Динамо" или два мяча Марлоса в поединках со "Львовом" и "Вересом".

Или когда за опасный фол прямой ногой против Виталия Буяльского игрок "Вереса" получил лишь желтую (с молчаливого согласия ВАРа), тогда как за аналогичный проступок сам Буяльский удалялся, или соперник "Шахтера" мгновенно оставался в меньшинстве.

Или когда ВАР "не видел", как Жерсона Родригеса тянут в штрафной "Ингульца" за волосы, тогда как за куда менее очевидный аналогичный фол "Шахтеру" давали пенальти.

Или когда в Сергея Сидорчука влетает нападающий "Ворсклы" – и в ворота киевлян назначается пенальти, а когда вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин влетает в соперника – никакого пенальти нет...

Автор подметил тенденцию: в матчах "Шахтера" в спорных эпизодах, которые грозят проблемами горнякам, ВАР почти никогда не вмешивается в игру. Тогда как картина в отношении "Динамо" совершенно противоположная.

"В каждом из последних пяти матчей "Динамо" в чемпионате Украины ВАР не просто вмешивался в игру, но и регулярно "вызывал" арбитра к бровке; и каждый раз это вмешательство была направлено на потенциальную "помощь" соперникам киевлян (в итоге в трех случаях арбитр наказывал-таки бело-синих); суммарно в последних пяти турах поиск "вины" игроков "Динамо" арбитрами у видеомониторов занял почти 20 минут", – резюмировал журналист еще до тура на этих выходных (footclub.com.ua, 07.12.21).

Как по "заказу", после этого в матче "Шахтера" против "Александрии" снова произошел показательный эпизод: в концовке при счете 2:1 в пользу горняков их полузащитнику Маркосу Антонио мяч попал в руку в штрафной площади.

Ситуация – буквально один в один с той, когда в ворота киевского "Динамо" в матче против "Мариуполя" был назначен пенальти после подсказки VAR: тогда арбитры посчитали, что рука Сидорчука была в неестественном положении и увеличивала площадь тела. Но сейчас в аналогичных обстоятельствах – хавбек "Шахтера" также явно отставил руку в сторону – судья пенальти не назначил.

Почему? Совершенно непонятно. Хотя другие наоборот скажут: совершенно понятно…

Недаром Луческу подчеркивает: судейские ошибки и прочие "околофутбольные" моменты не должны решать судьбу чемпионства. Общий результат Украины в еврокубках этого сезона, о котором будет сказано ниже, в очередной раз показал: нашим ведущим клубам – как и всем остальным – нужно расти в честной и по-настоящему спортивной конкуренции.

Иначе уровень всего украинского футбола, в том числе наших представителей в Европе и сборной, будет неизбежно падать. Любые факторы, извращающие и разрушающие истинную суть спортивного состязания, в долгосрочной перспективе навредят абсолютно всем – пускай даже сейчас та или иная сторона может получить от этого ситуативную выгоду.

ПОЧЕМУ МЫ ТЕРЯЕМ ПОЗИЦИИ В ЕВРОПЕ?

В четверг, сыграв дома вничью с норвежским "Буде-Глимтом" в Лиге конференций, "Заря" подытожила в целом провальное выступление украинских клубов в еврокубках сезона 2021/22. Впервые за последние 14 лет ни одной нашей команде не удалось пробиться в евровесну.

Сюрпризом, конечно, это не стало, ведь еще до заключительных матчей в европейских клубных турнирах было известно, что отечественные полпреды не имеют шансов на плей-офф. Поэтому украинской футбольной общественности оставалось лишь надеяться, что кто-то из них хотя бы сможет напоследок хлопнуть дверью.

Не удалось, хотя как минимум от "Шахтера" этого ждали все: во-первых, в гости к горнякам приехал соперник более низкого класса (несмотря на итоговую позицию "Шерифа" в группе), во-вторых, в отличие от тех же "Бенфики" и "Буде-Глимта" чемпионы Молдовы тоже были не мотивированы в турнирном плане.

Тем не менее, несмотря на острую необходимость набирать очки в общий клубный коэффициент Украины и достаточно весомый финансовый стимул, "Шахтер" снова с треском провалился на европейской арене, сыграв лишь вничью – 1:1.

Естественно, и без того разочарованные тем, что после столь мощного летнего кадрового усиления (при том, что и до этого команда была более чем хорошо укомплектована) "Шахтер" позволил себя опередить скромному "Шерифу", украинские СМИ катком проехались по вице-чемпионам страны.

Даже всегда очень лояльный к "Шахтеру" сайт "Террикон" расценивает выступление дончан как провальное. При этом главной проблемой донецкого клуба, который так гордится своей атакующей философией, портал называет как раз беззубую игру в атаке.

"Вся позитивная атакующая статистика оказывается стерильной. Удивительные показатели точности передач при мизерном количестве голов говорят о том, что большинство этих передач делаются без продвижения вперед, без создания реальных угроз противнику. Большое количество ударов по воротам не приводят к голам, потому что либо неопасны, либо неточны (по ударам в створ "Шахтер" – на скромном 23-м месте). Атака "Шахтера" беззуба, а значит, гордиться какими-то статистическими достижениями просто глупо", – подчеркивает обозреватель Вадим Самойлов (terrikon.com, 08.12.21).

Впрочем, проблем в обороне, по мнению эксперта, у горняков было не меньше.

"Излишне оптимистическое отношение тренера к бразильским центральным полузащитникам приводило к постоянным провалам в опорной зоне. Фирменным знаком "Шахтера" в этой Лиге чемпионов стали постоянные "пожары" перед собственной штрафной площадкой. Их регулярность по-настоящему угнетает", – резюмирует автор (terrikon.com, 08.12.21).

Очень много критики пришлось и на долю тренера горняков Роберто де Дзерби, при котором "Шахтер" показал свой худший в истории результат в рамках групповых этапов еврокубков.

"Грішним ділом, можна подумати, що ми сміємось над убогими. Як вже Роберто Де Дзербі і його футбол не називали на цих сторінках: і авантюрист, і дебрі, і антигерой, і антирекорд, і дир-дир. Але як інакше, якщо кожен новий матч "Шахтаря" у єврокубках дає ще ширше поле для творчості? Акуратно за принципом "чим далі в ліс – тим більше дров". Та ще й італійський алленаторе стабільно підливає масла у вогонь. Цього разу він трішечки визвірився на журналіста, який запитав про заміну П'ятова на Шевченка і пов'язав це з неповагою до суперника. Мовляв, а ви матч бачили? Та ми мали вигравати 5:0. Угу, а всі ми мали бути міліонерами… З нашими то здібностями", – иронизирует журналист Игорь Семйон (ua-football.com, 08.12.21).

"Итогом стартового этапа работы итальянца в Украине стало: одно очко в двух матчах с "Шерифом", который фактически собирает состав по объявлениям и не имеет денег на трансферы, 2 гола и 2 очка в групповом этапе Лиги чемпионов (худший результат в группе ЛЧ в истории клуба), первое за 10 лет непопадание "Шахтера" в весеннюю часть еврокубков, равенство очков в УПЛ с "Динамо", у которого нет больших денег на усиление даже под чемпионат", – резюмирует обозреватель Александр Сажко (ua.tribuna.com, 07.12.21).

Между тем, печальную тенденцию через день продолжило киевское "Динамо", уступившее "Бенфике" – 0:2. Впрочем, стоит отметить, что от бело-синих ожидания были намного меньше, ведь они играли на выезде с куда более мощным, а главное максимально мотивированным соперником.

При этом многие отмечали, что киевляне продемонстрировали в Лиссабоне неплохое качество игры, вот только с реализацией опять не сложилось. Правда, как потом признал и Мирча Луческу, хорошо играть его команда начала, по сути, лишь просле двух пропущенных мячей.

"І не скажеш тут, що "Динамо" відіграло погано. Вже на старті поєдинку, вірогідно, відбувся переломний момент матчу, коли Віталій Буяльський вивів Віктора Циганкова на порожні ворота, а той з кількох метрів пробив вище воріт. Команда нанесла багато ударів, провела чимало хороших атак, але потрібно розуміти контекст. "Бенфіка" перейшла на режим збереження рахунку, відійшла назад і почала активно слідкувати за новинами з Мюнхена. Тому "Бенфіка" свідомо віддала ініціативу киянам і спокійно зберігала рахунок, що, власне, і зробила. Чемпіона України варто похвалити за бажання та впертість, але рівень більшості цих гравців не дозволяє реалізовувати моменти на груповому етапі Ліги чемпіонів", – отмечает журналист Игорь Цвик (sportanalytic.com, 09.12.21).

Если говорить об общих итогах выступления "Динамо" в группе, то СМИ, конечно же, расценивают одно очко и один забитый гол в шести матчах как явную неудачу, но в то же время отдают себе отчет, что по всем параметрам и возможностям у киевлян были намного более мощные соперники.

"В данной ситуации чуть меньше претензий к киевскому "Динамо", которое из последней корзины (хотя кто в этом виноват?) попало в очень сильную группу. Но, убежден, даже в этой компании можно было набирать больше очков, например, дома с "Барселоной". Но крайне неудачная игра в завершающей стадии атаки, масса упущенных моментов потянули команду назад. Что, например, мешало Цыганкову открыть счет в Лиссабоне?" – риторически спрашивает обозреватель Андрей Шахов (fraza.com, 10.12.21).

"Просто потрібно реально оцінювати рівень нашого футболу і не очікувати від команд того, на що вони не спроможні. Підсумковий розподіл місць у групі Е є абсолютно об'єктивним. Баварія – поза конкуренцією. Бенфіка цілком заслужено обійшла Барселону, якій нема чого робити у плей-офф Ліги чемпіонів. У Жорже Жезуша досить цікава команда, яка може приємно здивувати футбольну спільноту і в 1/8 фіналу. Щодо Динамо, то команда Мірчи Луческу однозначно додала, якщо порівнювати з минулим сезоном. І загалом гідно трималася у матчах з клубами, які володіють значно більшими ресурсами та можливостями. Динамо помітно стає кращим у розвитку позиційних атак. Часом робить непогані спроби високого пресингу та нарешті ми бачимо конкретні рішення у розвитку та завершенні швидких атак", – пишет журналист Сергей Костенюк (football24.ua, 09.12.21).

Его коллега по сайту "Футбол 24" Тарас Котив подчеркивает огромную разницу в бюджетах клубов из группы "Динамо", в том числе "Бенфики", которую многие видели главным конкурентом киевлян в борьбе за путевку в Лигу Европы:

"Їхні бюджети неспівмірні. Амбіції, відповідно, теж. Можна скільки завгодно гнобити Циганкова, але ж в рази дорожчі бразильці Шахтаря принесли лише на 1 гол та очко більше. У групі з Шерифом, а не Бенфікою. Такий наш сьогоднішній рівень. І не дуже видно, аби він збирався сильно рости. Відзначаємо прогрес, відбір і розкішний дальній пас Шапаренка, здорову нахабність Тимчика, тонкий геній Буяльського. Гол і настирність Гармаша у попередніх дуелях, не сьогодні" (football24.ua, 09.12.21).

На фоне трех очков на двоих у наших полпредов в Лиге чемпионов результат "Зари" в Лиге конференций выглядит не столь удручающим. Но на самом деле все прекрасно понимают: даже при семи набранных очках третье место в группе в третьем по рангу еврокубке – это точно такая же неудача для луганского клуба.

"Даже с учетом двух побед над армейцами Софии она тоже не может занести этот евросезон в свой актив. Во-первых, вылет с треском от венского "Рапида" из квалификации Лиги Европы, во-вторых, группа-то у "Зари" была не самая грозная, и из нее вполне можно было выбираться со второго места. Увы, "Заря", несмотря на все усилия Виктора Скрипника, в отсутствие нормального финансирования с каждым сезоном становится всё слабее и слабее. И если раньше луганчане могли выбить "Брагу" и на равных играть с "Лейпцигом", то сейчас мы начинаем привыкать к крупным поражениям от "Рапида" и "Буде-Глимтом". А это, в свою очередь, подтверждает слабый уровень нашего чемпионата: есть "Динамо" и "Шахтер", а есть все остальные, решающие свои локальные задачи. И отсутствие конкуренции в родном первенстве очень сильно бьет по нашим грандам, что опять же находит свое отражение в еврокубковых неудачах", – резюмирует Шахов (fraza.com, 10.12.21).

В сухом остатке – худший результат Украины в таблице коэффициентов за последние 19 лет и текущее 12-е место, которое не дает права чемпиону страны попасть в группу Лиги чемпионов напрямую. Это значит, что в двух следующих сезонах победитель УПЛ будет должен проходить квалификацию.

"Набираємо жахливі 4,200 бала – це найгірший показник з початку нульових (3,635 у сезоні 2001/02). Отже, Україна опускається на 12-ту сходинку в рейтингу коефіцієнтів УЄФА, але на цьому погані новини не завершуються. Нас ще можуть обійти і Бельгія, і Швейцарія. У сезоні 2021/22 за набраними очками Україну випереджають Молдова, Азербайджан чи Кіпр. 25-е місце серед усіх асоціацій. Пробиваємо дно і фактично повертаємося у дев'яності... Чи не найбільше розчарував Шахтар, який вперше у власній історії завершує груповий етап Ліги чемпіонів без жодної перемоги. "Гірники" здобули лише 2 пункти (домашні нічиї з Інтером і Шерифом). 1,9 бала у таблиці коефіцієнтів – це найгірший здобуток Шахтаря, починаючи з сезону 2012/13. Менше "гірники" набирали у кампанії 2011/12 – 1,333 бала. Зазначимо, що трохи менше половини власних очок (4 з 9,5) команда Де Дзербі заробила за вихід у групу ЛЧ", – констатирует Football24.ua (10.12.21).

"Пока прогнозы неутешительные. Скорее всего, существует большая вероятность, что на ближайшие три или четыре года украинским болельщикам придется забыть о прямом попадании нашего чемпиона в групповой этап Лиги чемпионов", – подчеркивает Football.ua (10.12.21).

Конечно, в этой связи проще всего предъявить претензии "Динамо" и "Шахтеру", не оправдавшим надежд украинских болельщиков. Но не стоит забывать: именно эта парочка добывает абсолютное большинство очков в рейтинг страны.

Да и вообще – эти два клуба в буквальном смысле тащат весь украинский футбол: не только в еврокубках, но и на международном уровне, воспитывая и готовя чуть ли не всех игроков всех сборных страны, включая национальную.

На самом деле нужно смотреть на ситуацию шире: главной причиной того, что Украина сдает позиции в таблице коэффициентов, является во многом токсичная, деструктивная среда, созданная в футболе по вине структур, якобы отвечающих за его развитие.

Уже много лет в Доме футбола занимаются чем угодно, но лишь не повышением привлекательности украинского футбола для болельщиков (как потенциальных потребителей этого "продукта"), а значит – и для потенциальных спонсоров, меценатов, инвесторов.

Даже хуже: постоянные скандалы, связанные с руководством УАФ, нижайший репутационный уровень всей верхушки Дома футбола, многократно подтвержденные факты коррупции и нецелевого использования финансовых ресурсов, двойные стандарты в отношении клубов, в том числе в области арбитража – все это, наоборот, "выдавливает" из футбола часть и без того небольшой горстки энтузиастов, готовых вкладывать в него свои средства, а их потенциальных преемников попросту отпугивает.

Некогда эффективная система управления национальным футболом почти разрушена. Цели и задачи национальной федерации, которая теперь полностью контролирует УПЛ и ПФЛ (когда-то реально независимые от Дома футбола организации, занимающиеся профессиональным сектором игры), полностью извращены.

В деятельности нынешней управленческой команды УАФ не просматривается ни долгосрочного планирования, ни осязаемой и основанной на реалиях стратегии, ни по-настоящему эффективных и современных подходов.

Напоследок, еще раз возвращаясь к столь раннему вылету ведущих украинских клубов из еврокубках, стоит отметить, что это может негативно сказаться и на ближайших перспективах национальной сборной.

Не стоит забывать, что в марте команду Александра Петракова ждет важнейший матч против Шотландии (и, как мы все надеемся, еще один – в финале стыкового турнира за выход на чемпионат мира).

Однако в связи с тем, что "Динамо" и "Шахтер" – главные доноры национальной команды – завершили выступления в Европе, они, во-первых, в кои-то веки не будут форсировать подготовку в межсезонье, а во-вторых, банально не будут в том игровом тонусе, в котором могли бы быть благодаря матчам плей-офф еврокубков.