Украина – Босния и Герцеговина: букмекеры отдают победу хозяевам

Перед отборочным матчем чемпионата мира по футболу Украина – Босния и Герцеговина все букмекерские конторы отдают преимущество подопечным Александра Петракова. Коэффициент на победу "сине-желтых" колеблется в диапазоне 1.72-1.81 – это заметно ниже, чем на успех в недавней игре с финнами в Хельсинки.

На нашем сайте будет вестись онлайн-трансляция Украина – Босния и Герцеговина. Поединок на "Арене Львов" начнется в 21:45.

На победу команды звездного форварда Эдина Джеко можно поставить с коэффициентом около пяти. Разброс довольно заметный (от 4.50 до 5.10), что говорит о невысокой вероятности этого события. Ничью оценивают в 3.50-3.80.

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Пока что сборная Украины опережает балканцев на два очка, однако те провели на одну встречу меньше. Так что сегодняшнее противостояние играет важную роль в борьбе за второе место. Также финская команда тоже не потеряла шансы попасть в плей-офф квалификации Мундиаля.

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