УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Украина – Бельгия: все подробности матча Евро-2024

Александр Чеканов
Футбол
3 минуты
2,3 т.
Украина – Бельгия: все подробности матча Евро-2024

Сборная Украины по футболу в среду, 26 июня, проведет решающий матч группового турнира чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Германии. Подопечные Сергей Реброва будут пытаться добыть путевку в плей-офф первенства в поединке против Бельгии.

Видео дня

Встречу принимает стадион "МХП-Арена" в Штутгарте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

У всех команды по три пункта. При этом все сборные кроме Украины устраивает ничья для выхода из группы. Ранее OBOZ.UA представил все расклады, как команде Реброва выйти в плей-офф.

Украина – Бельгия: все подробности матча Евро-2024

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – БЕЛЬГИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2. Комментаторами будут Вадим Скичко и Роберто Моралес.

Украина – Бельгия: все подробности матча Евро-2024

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – БЕЛЬГИЯ

Фаворитами встречи считаются бельгийские футболисты. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,67. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех сборной Украины достигают уровня 5,00.

СУДЬИ НА УКРАИНА – БЕЛЬГИЯ

Обслуживать встречу в поле доверили бригаде арбитров из Англии, которую возглавляет опытный Энтони Тейлор. Помогать ему будут лайнсмены Гарри Бесуик и Адам Нанн. Роль четвертого рефери исполнит Гленн Нюберг из Швеции.

Украина – Бельгия: все подробности матча Евро-2024

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Стюарт Эттуэлл.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Бельгия – очень сильный соперник, перед стартом нашей группы все понимали, что бельгийцы – фавориты. Но на этом турнире все возможно, можно вспомнить матч со Словакией. Конечно, это очень сильная команда. Мы должны уважать оппонентов, но и думать о своей игре. Очень важно для нас сохранять концентрацию. Мы должны победить. Надо найти баланс, я всегда об этом говорю. У нас нет игроков, которые только обороняются или атакуют.

Украина – Бельгия: все подробности матча Евро-2024

Доменико Тедеско, главный трене сборной Бельгии:

– Контратаки являются естественной силой сборной Украины из-за высокого темпа впереди с такими футболистами, как Судаков, Мудрик и Довбик. Они любят контролировать мяч. Они имеют ощутимый процент владения мячом в матчах и показывают хорошую позиционную игру. Они устраивали тяжелые минуты таким командам как Англия, Италия, Германия. Украина способна конкурировать на высоком уровне с любым соперником.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Ярмоленко, Шапаренко, Бражко, Мудрик – Яремчук.

Бельгия: Кастеелс – Кастань, Фас, Вертонген, Теате – Тилеманс, Онана, де Брюйне – Доку, Лукаку, Бакайоко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!