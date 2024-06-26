Украина – Бельгия: все подробности матча Евро-2024

Сборная Украины по футболу в среду, 26 июня, проведет решающий матч группового турнира чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Германии. Подопечные Сергей Реброва будут пытаться добыть путевку в плей-офф первенства в поединке против Бельгии.

Видео дня

Встречу принимает стадион "МХП-Арена" в Штутгарте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

У всех команды по три пункта. При этом все сборные кроме Украины устраивает ничья для выхода из группы. Ранее OBOZ.UA представил все расклады, как команде Реброва выйти в плей-офф.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – БЕЛЬГИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2. Комментаторами будут Вадим Скичко и Роберто Моралес.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – БЕЛЬГИЯ

Фаворитами встречи считаются бельгийские футболисты. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,67. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех сборной Украины достигают уровня 5,00.

СУДЬИ НА УКРАИНА – БЕЛЬГИЯ

Обслуживать встречу в поле доверили бригаде арбитров из Англии, которую возглавляет опытный Энтони Тейлор. Помогать ему будут лайнсмены Гарри Бесуик и Адам Нанн. Роль четвертого рефери исполнит Гленн Нюберг из Швеции.

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Стюарт Эттуэлл.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Бельгия – очень сильный соперник, перед стартом нашей группы все понимали, что бельгийцы – фавориты. Но на этом турнире все возможно, можно вспомнить матч со Словакией. Конечно, это очень сильная команда. Мы должны уважать оппонентов, но и думать о своей игре. Очень важно для нас сохранять концентрацию. Мы должны победить. Надо найти баланс, я всегда об этом говорю. У нас нет игроков, которые только обороняются или атакуют.

Доменико Тедеско, главный трене сборной Бельгии:

– Контратаки являются естественной силой сборной Украины из-за высокого темпа впереди с такими футболистами, как Судаков, Мудрик и Довбик. Они любят контролировать мяч. Они имеют ощутимый процент владения мячом в матчах и показывают хорошую позиционную игру. Они устраивали тяжелые минуты таким командам как Англия, Италия, Германия. Украина способна конкурировать на высоком уровне с любым соперником.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Ярмоленко, Шапаренко, Бражко, Мудрик – Яремчук.

Бельгия: Кастеелс – Кастань, Фас, Вертонген, Теате – Тилеманс, Онана, де Брюйне – Доку, Лукаку, Бакайоко.

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