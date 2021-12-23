УЕФА симпатизирует Украине: тренер сборной Ирландии обвинил чиновников

Главный тренер сборной Ирландии по футболу Стивен Кенни выступил с критикой функционеров УЕФА после составления календаря матчей Лиги наций. Ирландцы играют в одной группе второго по рангу дивизиона В с командами Украины, Шотландии и Армении. Стартует турнир в июне 2022 года.

В интервью изданию Daily Record 50-летний Кенни обвинил чиновников в том, что они отдали предпочтение конкурентам его сборной.

"Почему Ирландия должна лететь в Армению между домашними матчами с Украиной и Шотландией? А потом из Глазго путешествовать в Киев, чтобы сыграть с украинцами.

Нам устроили сумасшедший десятидневный отрезок. А Шотландия и Украина, тем временем, играют спаренные матчи – по два дома и на выезде", – обиделся специалист.

Видео дня

"Похоже, в УЕФА при составлении календаря отдали предпочтение Украине и Шотландии, а нас с Арменией не приняли в расчет. Все выглядит так, что нам дали более жесткий график по сравнению с конкурентами. Однако мы настроены добиться положительных результатов", – подытожил Стивен.

В мировом рейтинге ФИФА сборная Ирландии занимает 47-е место, Шотландии – 38-е, Украины – 25-е. Напомним, что весной 2022 года "сине-желтых" ждет еще плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист потерял сознание на поле в матче в Бельгии.

Ранее Франция выиграла Лигу наций, победив сборную Испании.