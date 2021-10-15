УЕФА перед ЧМ-2022 кардинально изменил правила приезда игроков в сборные

Чтобы избежать большого перерыва в национальных чемпионатах перед чемпионатом мира 2022 года, УЕФА разрешил клубам отпускать футболистов в сборные всего лишь за неделю до старта. В данном случае – не позже 14 ноября. Так что подготовка национальных команд к форуму будет заметно отличиться от предыдущих турниров. Вряд ли кто-то успеет сыграть даже товарищеский матч. Как известно, Мундиаль в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря – посреди клубного сезона.

Известие сообщил сайт GetFootballNewsFrance. Информацию о процессе подготовки сборных к чемпионату мира европейские функционеры из УЕФА отправили во все 55 национальных ассоциаций. Касаться это будет, естественно, только участников финальной части.

Сборная Украины продолжает бороться за путевку на ЧМ-2022. Подопечные Александра Петракова пока что занимают второе место в группе, которое дает право весной следующего года сыграть в плей-офф.

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