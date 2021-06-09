УЕФА на десять лет отстранил российского арбитра от футбола

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал российского арбитра Сергея Лапочкина на десять лет. Учитывая его 40-летний возраст, с большой долей вероятности он уже не вернется к работе на высоком уровне.

Об этом изданию "Чемпионат" сообщил глава судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц. Рефери нарушил регламент УЕФА, поэтому контрольный, этический и дисциплинарный департамент организации принял решение об отстранении Лапочкина.

В 2018 году Сергей работал на поединке Лиги Европы между "Бордо" (Франция) и "Вентспилсом" (Латвия). Перед игрой к нему обратилась одна из сторон и попросила его обеспечить необходимый результат. Россиянин отказался от предложения, но не рассказал об этом УЕФА, что и привело к наказанию.

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Отметим, что Лапочкин дебютировал на матче российской Премьер-лиги (РПЛ) в 2011 году, а в 2013-м стал арбитром ФИФА. Он обслуживал матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов и был признан лучшим судьей сезона 2018/19 в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций возбудил дисциплинарное дело против "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса".