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УЕФА исключил из еврокубков самый титулованный клуб Италии

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
9,0 т.
Ювентус

Самый титулованный клуб Италии туринский "Ювентус" отстранили от нового еврокубкового сезона за нарушений правил финансового фейр-плей. Европейский футбольный союза (УЕФА) не допустил "старую сеньору" к розыгрышу Лиги конференций, куда она пробилась по итогам чемпионата страны.

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Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. В организации отметили, что туринский клуб нарушил мировое соглашение, которое было подписано в августе минувшего года, что и привело к столь жесткому вердикту. Также "Ювентус" будет вынужден заплатить крупный штраф.

УЕФА исключил из еврокубков самый титулованный клуб Италии
УЕФА исключил из еврокубков самый титулованный клуб Италии

"УЕФА постановил исключить "Ювентус" из мужских клубных турниров сезона 2023/24 и наложить на клуб дополнительный финансовый взнос в размере 20 миллионов евро. Из этой суммы 10 миллионов евро являются условными и будут применены только в том случае, если годовая финансовая отчетность клуба за 2023, 2024 и 2025 финансовые годы не будет соответствовать требованиям бухгалтерского учета, как это определено правилами УЕФА о лицензировании клубов и финансовой устойчивости", – отметили в УЕФА.

УЕФА исключил из еврокубков самый титулованный клуб Италии

Отметим, что по ходу минувшего сезона "Ювентус" был лишен 10 очков в национальном чемпионате за финансовые махинации. Клуб занял седьмое место в Серии А и квалифицировался в Лигу конференций. Теперь его место в турнире займет "Фиорентина".

Ювентус

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА запретил турецкому "Бешикташу" подписать спонсорский контракт с "Газпромом" из-за санкций в отношении россиян.

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