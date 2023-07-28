УЕФА исключил из еврокубков самый титулованный клуб Италии

Самый титулованный клуб Италии туринский "Ювентус" отстранили от нового еврокубкового сезона за нарушений правил финансового фейр-плей. Европейский футбольный союза (УЕФА) не допустил "старую сеньору" к розыгрышу Лиги конференций, куда она пробилась по итогам чемпионата страны.

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Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. В организации отметили, что туринский клуб нарушил мировое соглашение, которое было подписано в августе минувшего года, что и привело к столь жесткому вердикту. Также "Ювентус" будет вынужден заплатить крупный штраф.

"УЕФА постановил исключить "Ювентус" из мужских клубных турниров сезона 2023/24 и наложить на клуб дополнительный финансовый взнос в размере 20 миллионов евро. Из этой суммы 10 миллионов евро являются условными и будут применены только в том случае, если годовая финансовая отчетность клуба за 2023, 2024 и 2025 финансовые годы не будет соответствовать требованиям бухгалтерского учета, как это определено правилами УЕФА о лицензировании клубов и финансовой устойчивости", – отметили в УЕФА.

Отметим, что по ходу минувшего сезона "Ювентус" был лишен 10 очков в национальном чемпионате за финансовые махинации. Клуб занял седьмое место в Серии А и квалифицировался в Лигу конференций. Теперь его место в турнире займет "Фиорентина".

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