У Ванды Нары диагностирован рак

Аргентинская модель, танцовщица, а также жена и агент известного футболиста "Галатасарая" Мауро Икарди Ванда Нара больна раком. Как заявил ведущий Radio Mitre Хорхе Ланата со ссылкой на свои источники, у 36-летней телеведущей злокачественное заболевание кроветворной системы.

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Marсa сообщает, что 12 июля Нара была доставлена в медицинский центр в Буэнос-Айресе после того, как почувствовала сильную боль в животе. После этого врачи решили, что лучше всего ее госпитализировать, чтобы она могла пройти все необходимые анализы.

Первые результаты не были плохими, но в пятницу женщину перевели в другую клинику в Буэнос-Айресе, где и была диагностирована лейкемия.

Ланата утверждает, что, узнав ужасные новости о предполагаемом диагнозе Нары, Икарди хочет отправить ее на лечение в Италию. Именно в этой стране 30-летний Икарди провел большую часть своей карьеры.

Также, по словам Ланаты, Ванда только что закончила сниматься в очередном эпизоде "Мастер Шеф" и собиралась отправиться на Ибицу, чтобы встретиться со своей сестрой Заирой и матерью Норой Колозимо, но шокирующий диагноз изменил их планы.

За 4 дня до госпитализации у себя в соцсетях Нара выложила фотографию с наградой аргентинской ассоциации телевидения Martin Fierro, которую получила за работу в этом кулинарном шоу.

До 2013 года Ванда была замужем за футболистом Макси Лопесом. В браке у них родилось трое сыновей. В 2014 она обручилась с Икарди, который был одноклубником Лопеса, и родила новому мужу двоих дочерей.

На Instagram Ванды Нары, где она часто выкладывает откровенные фотографии, подписано более 16 млн фоловеров.

Как сообщил OBOZREVATEL, Мауро Икарди угодил в пикантную ситуацию во время своего отдыха в Африке. Развлекаясь со смартфоном, форвард случайно выложил в сеть фото своей обнаженной супруги, которая готовилась принять душ.

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