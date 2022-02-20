У Малиновского со скандалом отобрали спасительный гол в Италии. Фотофакт

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Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский на 61-й минуте забил гол в ворота "Фиорентины", однако арбитр Даниэле Довери после подсказки ВАР отменил взятие ворот. Причиной стало положение вне игры у Ханса Хатебура, хотя тот не касался мяча.

Момент на 01:31.

Главный тренер "Аталанты" крикнул рефери "Ты сумасшедший", за что был удален с поля.

После игры представители команды из Бергамо отказались что-либо комментировать. Единственную реакцию продемонстрировал исполнительный директор клуба Роберто Спаньоло.

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Он опубликовал скриншот момента в Instagram, где четко видно, что украинец находится за линией защитников.

"Это для тех, кто не понял", – подписал кадр Спаньоло.

Встреча 26-го тура Серии А в итоге завершилась со счетом 0:1 в пользу "фиалок".

"Фиорентина" – "Аталанта" 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 56 Пионтек.

Фиорентина – Дронговски, Одриосола, Игор Жулио, Миленкович (Мартинес, 67), Бираги (Терзич, 75), Бонавентура (Мале, 76), Торрейра (Амрабат, 38), Кастровилли (Данкан, 67), Пионтек, Гонсалес, Соттиль.

Аталанта – Муссо, Хатебур, Толои (Скальвини, 76), Гимшити (Пашалич, 58), Демирал, Дзаппакоста (Пеццелла, 59), де Рон, Фройлер (Пессина, 59), Копмейнерс, Малиновский, Бога (Михэилэ, 82).

Предупреждения: Гимшити (13), Миленкович (15), Малиновский (45), Демирал (45), Амрабат (73), Толои (74), Спортьелло (90).

​Статистический портал SofaScore оценил действия Руслана в 7,1 балла, что стало 2-й наивысшей оценкой в клубе.

За 90 минут игрового времени 28-летний футболист сборной Украины дважды бил по воротам, но оба раза мимо. Также в активе нашего соотечественника 24 точные передачи.

Малиновский создал голевой момент и выиграл 4 из 7 единоборств.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 февраля Малиновский отметился роскошным ударом в матче 25-го тура чемпионата Италии в Серии А. Футболист сборной Украины забил потрясающий гол "Ювентусу".