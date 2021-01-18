У Луческу на первом сборе все футболисты плакали, – экс-игрок "Шахтера"

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий назвал первый зимний сбор самым трудным моментом для футболистов.

В интервью газете "Экспресс" он вспомнил тренировки Мирчи Луческу в те времена, когда румынский специалист был наставником донецкой команды. По словам нашего соотечественника, многие сталкивались с большими трудностями во время занятий, а бразильские игроки были вынуждены отходить в кусты из-за плохого самочувствия.

"Самое трудное в футбольной карьере – это как раз первый зимний тренировочный сбор. У Мирчи Луческу в "Шахтере" все ребята плакали на первом сборе. Было очень тяжело. Когда мы сдавали беговые тесты, бразильцы часто сходили с дистанции и от переутомления блевали в кустах. Одно из самых популярных тяжелых упражнений – бежать семь отрезков по 50 метров. Ты должен уложиться в минуту. Мой лучший результат – 61 секунда (к счастью, это еще засчитывалось)", – рассказал Федецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Артем рассказал о "самой лютой пьянке" в донецком "Шахтере".