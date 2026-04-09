'Ты красавчик, но играть не будешь': экс-игрок сборной Украины рассказал о демарше Реброва

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Селин признался, что Сергей Ребров буквально вышвырнул его из состава "бело-синих" во время работы с командой. 37-летний левый защитник отметил, что легендарный форвард указал ему на дверь после возвращения в столичный клуб из аренды.

Об этом Селин, вспоминая сезон 2015/16, рассказал в интервью YouTube-каналу экс-вратаря "Динамо" и "Днепра" Дениса Бойко. По словам воспитанника алчевского футбола, Ребров не видел его в составе, несмотря на отсутствие претензий к работе на тренировочных занятиях.

"Я вернулся в "Динамо" после аренды в "Металлисте", поехал на сборы. Тренировался, все делал правильно, но понимал, что главный тренер уже видел свой состав. Я подошел к Реброву и говорю: "Станиславович, скажите, пожалуйста, почему вы мне не даете шанса? Почему ничего не говорите?" Ответ был кратким: "Жека, ты красавчик, у меня к тебе вопросов нет, ты работаешь прекрасно – но играть не будешь". Когда я спросил, можно ли договориться и уйти из команды, Ребров согласился", – поделился воспоминаниями Селин.

Отметим, что Евгений перешел в "Динамо" за два миллиона евро из полтавской "Ворсклы" в январе 2013 года. За киевскую команду защитник отыграл всего 20 матча. В его активе также 15 игр в составе сборной Украины, в том числе на Евро-2012.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров попал под жесткую критику после того, как отказался подавать в отставку с поста главного тренера сборной Украины после невыхода "сине-желтых" на ЧМ-2026.

