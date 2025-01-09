'Твари. Мы их всегда били! Россия должна решать': экс-футболист сборной СССР набросился с оскорблениями на Запад

Бывший футболист московского "Динамо" и сборной СССР Анатолий Байдачный продемонстрировал всю сущность российского общества. Вице-чемпион Европы 1972 года с характерными для представителей РФ желчью, злобой и пренебрежением набросился с оскорблениями на страны Запада.

Видео дня

В интервью порталу LegalBet он возмутился отстранению российских спортсменов от международных соревнований. 72-летний Байдачный обозвал тварями европейцев, а также в патриотичном угаре высказался о якобы величии страны-агрессорки, которая должна решать вопросы с допуском к турнирам.

"Хватит уже пресмыкаться перед каждой тварью. Когда мы их разобьем, что ничего не останется, тогда будем их возвращать. И европейцев, и всех. Перед тварями не надо пресмыкаться никогда. Мы их всегда били и будем бить! Будем устанавливать свои правила, хватит их прощать. Россия должна разрешать, будет кто-то где-то играть или нет. Россия должна объединять и решать, кто будет выступать на международной арене", – в истерике заявил Байдачный.

Ранее нападающий "Ростова" Егор Голенков нелепо обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в двойных стандартах из-за Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков требовал от ФИФА наказать Украину и Израиль, так как "гибнут люди".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!