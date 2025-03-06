Трубина нужно было выпускать в атаку? Как 'Бенфика' опозорилась в игре против 'Барселоны'. Обзор матча ЛЧ

В первом матче плей-офф "Бенфика" не смогла разобраться с "Барселоной" на домашней арене, хоть и провела почти весь матч в большинстве! Каталонцы выиграли 1:0, несмотря на все попытки Трубина спасать до последнего. Как орлы собрали целый комплекс ошибок и своими же ногами разрушили все шансы на победу – рассказывает OBOZ.UA.

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Первый тайм. Триллера не получилось даже с удалением

Кто только не проводил параллели с предыдущим матчем этих двоих перед стартовым свистком? И казалось, что команды начали активно. Сначала "Бенфика" заставила Щенсного поработать, затем "Барселона" наказала за это контратакой из-за свободного пространства. И именно у гостей было лучше с организованностью: каталонцы постоянно переводили мяч с фланга на фланг. Чтобы таких попыток не было многовато, хозяева садились 4-5-1, перекрывая всю ширину поля. Кульминацией попыток де Йонга и компании становился Трубин: вратарь перехватывал все прострелы, навесы и острые пасы, которые были в его зоне досягаемости. Стартовый штурм "Бенфика" выдержала тройным сейвом голкипера – это будто разбудило команду.

Этот момент действительно изменил ход игры: инициатива стала ничейной, оба коллектива цеплялись за любую возможность. И все было хорошо, пока Кубарси не бросился в Павлидис с целью вырвать ему ноги. Судья сразу дает красную и на 22-й минуте "Барселона" остается в меньшинстве - этот матч уже с этого момента идет не так, как предыдущий триллер.

Однако португальцы сами испугались своего характера и не смогли до конца воспользоваться внезапным преимуществом. Команда плохо подходила, капитально проигрывала во владении (38 против 62) и в целом продолжала играть вторым номером. "Барса" пошла ва-банк уже на 28-й минуте: вместо недовольного заменой Ольмо вышел Араухо. Увидев, что сопернику мало что удается, каталонцы вернулись к старому стилю игры на истощение у чужогй штрафной: короткие, быстрые пасы, попытки обыгрыша и полное владение. В той же ситуации без мяча сразу давили на Трубина: орлы выходили от ворот именно из-за голкипера, чем пытались воспользоваться Левандовский и Рафинья, которые бросались в отбор на украинца.

К концу первого тайма добавилось работы Щенсны, но в целом обе команды ничего не показали. Они не могли сориентироваться, что нужно зацепиться за сильные стороны (скорость у гостей и характер у хозяев), поэтому продолжали терять моменты. Баррейро столкнулся с Мартинесом и последний получил еще карту за споры, а Рафинья не использовал 100% момент. На этом 45-минутка закончилась с нулями.

Второй тайм. Бьет "Бенфика" – забивает "Барселона"

С перерыва команды начали без замен, но изменили подход к игре. Теперь уже "Бенфика" начинала стремительным давлением, Кокджу даже попытался пробить. Орлам тотально не хватало смелости: удавалось подойти к чужим владениям, пасовать и даже искать пространство, но без ударов. И нельзя выделить кого-то одного - с выгодных позиций не могли поразить ворота или просто по мячу ни Эурснес, ни Павлидис. Сплошное ударение моментов. Было впечатление, что все возможные голы команды оставили в Этапе лиги.

"Барселона" ждала, где же появится щель. Нашла она ее на 60-й минуте. Бешеная спешка защитников с желанием как можно скорее выйти вперед длинными пасами привела к перехвату. Рафинья зацепился за мяч, пошел соло и пробил точно в угол. Когда все думали, что пора до кровати, каталонцы разбудили стадион громким гостевым сектором. 0:1. "Барселона" продолжала играть в привычный футбол даже вдесятером, хотя и не особо торопилась завершать угрозу для ворот. Активная работа Трубина завершилась еще в первом тайме, во втором был только гол.

Между тем "Бенфика" всё так же ничего не успевала. За 30 минут после перерыва лиссабонцы совершили 14 атак, 13 из них завершились ударами. Но голкипер каталонцев спасал всего несколько раз. Все остальное – нефарт и запуск мяча куда-то подальше от цели. Флик фантастически отреагировал на отсутствие ключевого игрока в защите, когда выпустил Араухо вместо Кубарси. Как бы ни пытался выразить свое недовольство Ольмо, это было единственно правильное решение. Все у "Бенфики" были на своих местах и пытались продвигаться между линиями, разве что в центре свежий Белотти не давал правильной позиционной контрборьбы. Но каждая попытка забить завершалась новой атакой от каталонцев. Даже когда Мартинес сбил Белотти под пенальти – вмешался офсайд. Там, где не сумел соперник, помогли технологии.

0:1 - "Бенфика" проигрывает "Барселоне", несмотря на количественное преимущество. За более часа игрового времени орлам не удалось попасть во владение Щенсны. Украинец Трубин несколько раз спасал свою команду, но угрожать другим воротам было не его задачей. Почти вся команда могла пробивать и забивать – впрочем, на табло так и остался ноль. Португальцы максимально усложняют себе задачу перед выездом в "Барселону", где будет снова 11 игроков и громкая атмосфера.