Тренер "Шахтера" рассказал, каким будет матч с "Маккаби" в Лиге Европы

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру отметил, что и его команда, и "Маккаби" из Тель-Авива являются клубами, которые демонстрируют футбол, основанный на контроле мяча и доминировании на поле.

Во время пресс-конференции накануне первого поединка 1/16 финала Лиги Европы португальский специалист заявил, что дождливая погода в Израиле не помешает командам показать яркую игру.

"Оба клуба любят владеть мячом и доминировать, перетягивать одеяло на себя. Если это есть в ДНК, то может идти дождь, светить солнце, ужасный холод или сильная жара – эта ценность никогда не покинет душу самой команды. Думаю, "Шахтер" и "Маккаби" будут демонстрировать завтра именно такой футбол: создавать моменты, когда есть возможность, доминируя при этом благодаря держанию мяча. Обе команды будут очень сбалансированы", – цитирует слова Каштру официальный сайт "Шахтера".

Наставник "горняков" отметил обдуманный подход "Маккаби" к игре в нападении, а также баланс команды в защите и атаке.

"Противник действует по тактической схеме 4–2–3–1, великолепно действует как в атаке, подключая много футболистов в зоне завершения, так и остается стабильным в обороне. Крайние защитники также очень важны для их игры. Это команда, которая проводит свои атаки с большим терпением, стараясь держать мяч, доминировать, не принимает необдуманных решений, качественно завершает атаки", – подытожил Каштру.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" отправился на поединок против "Маккаби" без лидера обороны.