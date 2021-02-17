Без лидера обороны: "Шахтер" объявил заявку на матч ЛЕ против "Маккаби"

Донецкий "Шахтер" не сможет рассчитывать на одного из лидеров обороны Исмаили в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби" из Тель-Авива, который состоится в четверг, 18 февраля.

Как сообщается на официальном сайте "горняков", главный тренер Луиш Каштру взял в Израиль 23 футболистов. Полностью заявка команды выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Витао, Валерий Бондарь

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Алан Патрик, Майкон, Сергей Болбат, Георгий Судаков, Евгений Коноплянка, Фернандо

Нападающий: Жуниор Мораес

Напомним, что Исмаили получил травму крестообразной связки колена на тренировке в июне 2020 года. Он долгое время восстанавливался и вернулся на поле во время зимних сборов "Шахтера", приняв участие в нескольких товарищеских матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно расписание трансляций первого матча "горняков" в 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби".