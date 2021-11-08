Тренер 'Шахтера' оценил приход Шевченко в Дженоа'

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко совершил правильный шаг, согласившись возглавить итальянский "Дженоа". 45-летний специалист принял команду, которую поддерживает очень активная и страстная публика.

Такое мнение выразил наставник донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Он подчеркнул, что желает удачи своему коллеге.

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"Желаю Шевченко всего наилучшего. Генуя – прекрасный город, где играет замечательный клуб с необходимой инфраструктурой и страстными болельщиками. Шева сделал правильный шаг, когда возглавил сборную Украины, согласившись переехать в Италию – тоже. Желаю ему успехов", – сказал Де Дзерби в интервью передаче "Великий футбол".

Уже известно, что одним из ассистентом украинца будет Мауро Тассотти, с которым Андрей работал в нашей национальной команде. Ожидается, что к ним присоединятся Луиджи Ночентини и Андреа Мальдера.

Отметим, что Шевченко подписал контракт с "Дженоа" до лета 2024 года. Украинский тренер уже прибыл в расположение нового клуба. Свой первый матч на новом посту наш соотечественник проведет 21 ноября, когда генуэзский клуб примет на своем поле "Рому" Жозе Моуриньо.

Как сообщал OBOZREVATEL, новое назначение Андрея Шевченко вызвало бурную реакцию в Италии.