Тренер 'Реала' срочно вызвал 'на ковер' вратаря сборной Украины перед матчем с 'Барселоной'

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти провел срочную встречу с украинским вратарем Андреем Луниным перед классическим противостоянием с каталонской "Барселоной" в чемпионате Испании. Итальянец специалист выразил поддержку нашему соотечественнику, который выйдет в составе из-за травмы бельгийца Тибо Куртуа.

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Об этом информирует портал Defensa Central. По его данным, Анчелотти вызвал Лунина в свой кабинет и сообщил ему, что тот выйдет в основном составе на игру с "Барсой". "Готовься сыграть в Класико в стартовом составе", – сказал итальянский тренер нашему соотечественнику.

Также он выразил свою полную уверенность в возможностях Лунина достойно заменить травмированного конкурента. Куртуа уже во второй раз за месяц повредил приводящую мышцу левой ноги, из-за чего пропустит несколько ближайших матчей команды.

Сам поединок "Реал" – "Барселона" состоится в субботу, 26 октября, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

22 октября в Лиге чемпионов "Реал" совершил эпичный камбэк в матче с дортмундской "Боруссией", добыв победу 5:2. Куртуа получил в составе мадридцев третью лучшую оценку от статистических порталов. Кроме того, бельгиец накануне поединка против немецкой команды высказался о своем отношении к Лунину.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин отметился фантастическим двойным сейвом в матче Лиги чемпионов с французским "Лиллем".

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