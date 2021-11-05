Тренер московского 'Динамо' Воронин хотел работать в сборной Украины по футболу

Экс-игрок сборной Украины по футболу Андрей Воронин надеялся на приглашение в тренерский штаб национальной команды, но уже не верит в реальность такого варианта. Сейчас 42-летний уроженец Одессы работает одним из тренеров московского "Динамо".

В интервью YouTube-каналу "Ответь по-братски" Воронин признался, что по-прежнему любит Украину, но не готов бросаться на любое предложение.

"В прошлом году я говорил, что хотел бы работать в сборной Украины. Но после ухода Андрея Шевченко в команду меня не звали. Нового тренера я не знаю. Я не думаю, что в ближайшее время получу предложение из Украины.

Но если бы предложили после ухода Шевченко, я с удовольствием бы рассмотрел такой вариант и принял. Украина — это моя страна, в которой я вырос, которую люблю и буду любить всегда. Идти лишь бы куда-то я не хочу. И об этом нет смысла сейчас говорить", – подытожил Воронин.

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В московском "Динамо" он в свое время играл, а с осени 2020 года является ассистентом главного тренера. Недавно к Воронину в гости приезжал отец. А пару дней назад экс-футболист поздравил с днем рождения сына.

У Воронина – четверо детей: дочь Мария от первого брака, дочь София, сыновья Андрей и Даниэль – от второго.

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